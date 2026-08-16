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Casas en Venta en Ayia Napa, Chipre

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109 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Exclusiva villa frente a la playa en Ayia Napa. Ubicado a lo largo de la prístina costa, est…
$3,46M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo en el corazón de Ayia Napa – Villa de 4 dormitorios con piscina y techo jardín…
$2,42M
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Ubicado en uno de los rincones más serenas de Famagusta, este exclusivo desarrollo se encuen…
$743,693
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
Villas de 3 dormitorios Esta villa de 3 dormitorios redefine la grandeza y la exclusividad, …
$3,78M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 232 m²
Esta villa se encuentra en el centro de Ayia Napa, a pocos pasos de la plaza del monasterio …
$1,17M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,33M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Esta hermosa villa está situada en una ubicación privilegiada en el corazón de la zona turís…
$584,330
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Las villas están situadas en uno de los tramos más hermosos de la costa en Chipre. Los resid…
$6,67M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Impresionante Villa de 3 dormitorios con piscina privada Vistas al mar Ubicado en una zona …
$657,813
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Elegancia al lado del mar – Villa de 3 dormitorios entre Ayia Napa & Cape Greco Situado a só…
$3,40M
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
La vista desde la villa es impresionante. Está en una distancia muy pequeña a la ubicación d…
$1,77M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,32M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$702,264
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 192 m²
Situado en el animado centro de Ayia Napa, a pocos pasos de la histórica plaza del monasteri…
$1,14M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$699,980
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 418 m²
Villa de lujo exclusiva en Cabo Greco, Ayia Napa. Características clave 4 lujosas habitacio…
$4,79M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Una casa en un complejo en Agia Napa, Famagusta. El proyecto consta de 7 casas de lujo indep…
$658,402
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$725,102
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
El proyecto es un desarrollo único y lujoso frente al mar de 4 villas de cinco habitaciones,…
$4,28M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$707,973
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$736,521
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Un proyecto único para construir tres villas ultra lujosas situadas en una playa de arena en…
$3,77M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
El proyecto se encuentra a pocos minutos de Nissi Beach en el corazón de Ayia Napa. El desar…
$739,447
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
El proyecto se encuentra a pocos minutos de Nissi Beach en el corazón de Ayia Napa. El desar…
$719,651
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 601 m²
Una exclusiva residencia de 3 dormitorios frente al mar en la prestigiosa isla residencial d…
$5,84M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa independiente de 3 dormitorios en Elite Blu Hillside Residences, un desarrollo exc…
$734,320
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 234 m²
Situado en una de las zonas costeras más pintorescas entre Ayia Napa y Cabo Greco, esta vill…
$3,38M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
El proyecto se encuentra a pocos minutos de Nissi Beach en el corazón de Ayia Napa. El desar…
$855,895
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 293 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta excepcional villa independiente en Ayia Napa presenta una oportunidad única para…
$3,41M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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