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Casas en Venta en Germasogeia, Chipre

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213 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y buscadas de Limassol, Potamos G…
$1,01M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una moderna villa independiente de tres dormitorios actualmente en construcción en Germasoge…
$1,27M
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Ubicado al final de un tranquilo callejón sin salida en la zona más codiciada de Agia Parask…
$1,01M
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Descubra esta hermosa maisonette de 2 dormitorios situada en la zona más codiciada de Potamo…
$404,001
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Esta moderna propiedad de 4 dormitorios con camareras separadas trimestre y no ahorraba gast…
$2,27M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 dormitorios en Germasogeia, Limassol Este edificio boutique de tres planta…
$516,785
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogia, esta excepcional propiedad ofrece una rara com…
$3,10M
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Casa 8 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 8 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Área 816 m²
Disfrute de un alojamiento de lujo único en uno de los barrios más prestigiosos de Limassol …
$5,20M
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John Taylor Cyprus
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa contemporánea de 4 dormitorios – Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Esta excepcion…
$2,21M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Estamos ofreciendo una hermosa casa adosada de tres pisos en el barrio deseable. Esta espaci…
$887,288
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Casa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 508 m²
Número de plantas 3
Na prestigiada área de Potamos Germasogeia, está à venda uma excecional moradia de cinco qua…
$4,97M
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John Taylor Cyprus
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Situado en las prestigiosas colinas de Germasogeia en Limassol, este exclusivo desarrollo re…
$1,22M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
En venta se encuentra un encantador adosado situado en la zona turística de Mouttagiaka. Est…
$437,882
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 560 m²
Descubra un nuevo estándar de vida de lujo Ubicado en las prestigiosas colinas de Kalogiry …
$4,96M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Una hermosa villa bien situada en una tranquila zona residencial de Germasogia. Esta hermosa…
$1,14M
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Bienvenido a su casa de ensueño: una exquisita villa de 3 dormitorios que combina perfectame…
$1,12M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$894,736
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Casa 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la zona residencial de Potamos Germasogeia, esta maisonette bien representada de …
$409,835
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 196 m²
Entrate in un mondo di raffinata eleganza dove lusso e serenità si fondono. Situato in una d…
$1,99M
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Una excelente oportunidad para poseer una maisonette de 2 dormitorios muy bien renovada en l…
$919,308
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Ofrecemos una hermosa villa independiente en venta en la zona codiciada de Germasoya. Con un…
$1,75M
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Casa 7 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 7 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 620 m²
Servicios: sauna, piscina, zona de barbacoa, teatro, jacuzzi, gimnasio, calefacción por suel…
$5,15M
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Recientemente renovado Villa independiente de 4+1 dormitorios en la zona de playa de Dasoudi…
$1,45M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Experimente la esencia del lujo en este nuevo proyecto, donde encontrará un estilo de vida p…
$2,80M
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Casa 7 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 7 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Piso 4
Esta hermosa villa de 4 niveles, terminada en 2022, se encuentra en el popular distrito de G…
$2,29M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente en construcción en la popular zona de Germasoya. La casa …
$1,15M
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
El proyecto consta de 5 villas únicamente pensadas, proporcionando serenidad y privacidad co…
$1,80M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$894,736
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Casa de 3 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta casa de 3 dormitorios, 3 baños, es…
$987,248
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa reformada de 3 dormitorios en el corazón de Germasogeia - con título de propiedad! ¿Bus…
$879,132
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