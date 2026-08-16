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Casas en Venta en Koinoteta Kissonergas, Chipre

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117 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 730 m²
Exclusiva villa de diseño personalizado, construida a los más altos estándares, garantizando…
$6,14M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa impresionante en el proyecto, situada en una zona tranquila de Kissonerga…
$1,41M
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Casa 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 4 dormitorios con vista al mar en Kissonerga Situado en un complejo cerrado, esta …
$2,29M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Casa 5 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Cinco dormitorios amueblados de segunda línea a la villa de mar, con vistas al mar, en un de…
$2,12M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villas Maris Verde — Villas de lujo elegantes en la costa de ChipreMaris Verde Villas ofrece…
$827,626
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 447 m²
Villa de lujo frente a la playa de 5 dormitorios en Paphos con jardín privado y piscina. Sit…
$3,92M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Experimente la vida costera moderna en una cole…
$541,139
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Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 377 m²
Villa de 7 dormitorios – El Pináculo de la Vida de Lujo en Paphos Esta villa de 7 dormitorio…
$2,02M
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Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 470 m²
Villa de 7 dormitorios – El Pináculo de la Vida de Lujo en Paphos Esta villa de 7 dormitorio…
$2,25M
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Casa 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Proyecto residencial moderno situado en la zona de Kissonerga de Paphos. Situado en una zona…
$1,38M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta: villa independiente en la primera línea del mar en Kissonerg, un pueblo costero más c…
$2,10M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Villas Maris Verde — Luxurious Coastal Living in CyprusMaris Verde Villas ofrece un lujoso e…
$899,645
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Descubra una exclusiva colección de viviendas d…
$541,139
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villas Maris Verde — Redefinir el lujo en los zapatos de ChipreMaris Verde Villas redefine e…
$827,626
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Casa 5 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 537 m²
Una villa moderna de 5 dormitorios en los límites de Kissonerga y Peyia con fantásticas vist…
$4,49M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Perfectamente situado en el pueblo de Kissonerga entre Paphos y la famosa playa de Coral Bay…
$1,06M
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Casa 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Proyecto residencial moderno situado en la zona de Kissonerga de Paphos. Situado en una zona…
$813,978
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Casa 8 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 8 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 990 m²
Villa de 8 dormitorios – Última obra maestra frente a la playa La villa de 8 dormitorios es …
$6,68M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Descubra una magnífica colección de modernas re…
$541,139
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Casa 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Desarrollo exclusivo establecido en la ladera deseada de Kissonerga, Paphos. El proyecto con…
$1,23M
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Casa 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Moderno Vista Mar Villa en Baja Chloraka Situado en una tranquila zona residencial de la Baj…
$919,070
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Casa 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Casa de 2 dormitorios. Ubicado a lo largo de la pintoresca costa de Kissonerga, Paphos. Res…
$634,225
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Introduciendo un desarrollo exclusivo de villas…
$539,249
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 411 m²
Número de plantas 4
Para la venta se ofrece una villa independiente totalmente lista para la ocupación, represen…
$4,06M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Kissonergas, Chipre

con Garaje
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