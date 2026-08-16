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Casas en Venta en Paralimni, Chipre

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237 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$807,849
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$773,227
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$761,686
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DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$796,308
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$767,456
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa Vista Mar de lujo en el corazón de Protaras Una mezcla armoniosa de diseño contemporá…
$799,672
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TekceTekce
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 353 m2 dentro de u…
$741,524
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$807,849
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios está diseñada para proporcionar la combinación def…
$892,338
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$727,386
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 3
Villa de 3 dormitorios para dos familias, situada en un nuevo complejo de sólo once hermosas…
$548,578
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en construcción está idealmente situada en la prestigiosa z…
$678,883
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Hermosa villa con 5 dormitorios, situada en una zona tranquila en Protaras, a pocos minutos …
$1,29M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Amplia villa independiente está en construcción y se encuentra en la prestigiosa zona de Pro…
$1,24M
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Casa 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
El proyecto ofrece la notable mezcla de disfrutar de la privacidad absoluta en alojamientos …
$876,491
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Excelente villa de 3 dormitorios en Paralimni con plena propiedad. Esta villa muy espaciosa …
$460,175
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Este nuevo complejo de villas se encuentra en el complejo costero de Kapparis, una de las zo…
$620,365
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 181 m²
Número de plantas 2
Esta impresionante residencia de 4 dormitorios se encuentra a pocos pasos de la playa, hacie…
$1,77M
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Casa 5 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 5 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 413 m²
Situado en Cabo Greco – Konnos Beach con aguas azules turquesas; el entorno costero está rod…
$3,13M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona de prestigio con nueva infraestructura incluyendo carreteras modernas y …
$383,361
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
El complejo de playa cosmopolita de Protaras es el anfitrión del último proyecto exclusivo. …
$640,992
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 319 m2 dentro de u…
$727,814
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Desarrollo residencial boutique situado en una de las zonas costeras más deseables de Protar…
$767,409
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Hermosa villa con 3 dormitorios en la zona turística de Kapparis, trabajando durante todo el…
$734,404
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$739,946
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 322 m2 dentro de u…
$730,099
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Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Desarrollo residencial boutique situado en una de las zonas costeras más deseables de Protar…
$755,693
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