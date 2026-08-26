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Casas en Venta en Polis Chrysochous, Chipre

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Polis
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55 propiedades total found
Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Venta: villa independiente, en construcciónEsta hermosa villa independiente en construcción …
$566 541
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Casa 4 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
OFFER UNTIL END AUGUST 2026 Sin IVA Las villas más prestigiosas y serenas frente al mar en …
$1,59M
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con 3 dormitorios y 3 baños, situada en un exclusivo complejo cerrado qu…
$542 060
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona tranquila y virgen, ofrece impresionantes vistas de la ciudad de Polis, …
$215 658
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Casa 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Venta Casa adosada de 3 dormitorios en Paphos, zona de Prodromi. El proyecto se encuentra en…
$289 362
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VIDI GROUP
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English, Русский
Casa 4 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
OFFER UNTIL END AUGUST 2026 Sin IVA Las villas más prestigiosas y serenas frente al mar en …
$1,59M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
En venta es una impresionante casa independiente situada en la zona serena de Polis Chrysoch…
$566 541
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Este adosado de 3 dormitorios está diseñado para vivir funcional y confortable, combinando l…
$303 393
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Villas de 3 dormitorios – Espacio refinado por el mar Diseñado para familias más grandes o a…
$954 894
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Cobalt Heights — Moderna casa adosada de 2 dormitorios en Polis, ChipreCobalt Heights es una…
$410 861
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta maravillosa casa de villa adyacente ofrece un alojamiento confortable con 3 dorm…
$291 177
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 1
Esta villa en construcción ofrece una vida cómoda con soluciones modernas. La amplia zona in…
$566 541
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta hermosa villa independiente ofrece una vida cómoda en una zona tranquila de Poli…
$467 097
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Cobalt Heights — Moderna casa adosada de 2 dormitorios en Polis, ChipreCobalt Heights es una…
$357 733
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403 313
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa independiente en construcción ofrece un alojamiento moderno en una amplia …
$652 804
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa independiente según el plan ofrece un alojamiento moderno con co…
$751 890
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Este proyecto de calidad ofrece apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, áticos de lujo …
$535 066
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa independiente según el plan ofrece un alojamiento moderno con co…
$964 177
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 24 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$615 480
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 184 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 31 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$653 163
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Área 131 m²
Cobalt Heights — Villa de 3 dormitorios en Polis, ChipreCobalt Heights es una propiedad de p…
$541 912
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Casa 2 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
$214 128
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Casa 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Venta casa de 2 dormitorios en Paphos, zona de Prodromi. El proyecto se encuentra en una zon…
$214 128
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Casa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 456 m²
Villa de 3+1 Dormitorios – Vida al lado del mar Las villas de tres dormitorios en la Bahía d…
$1,61M
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Villa de 4 dormitorios – Espacio refinado, privacidad y confort mediterráneo Esta espaciosa …
$585 668
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English, Русский
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403 313
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Casa 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Área 117 m²
Se trata de una propiedad muy solicitada en Polis, Chipre, conocida por su entorno natural v…
$408 887
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Área 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494 000
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Casa 5 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 5 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 477 m²
Villa de cinco dormitorios – El Pinnacle of Seafront Prestige Las villas de cinco dormitorio…
$2,49M
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Tipos de propiedades en Polis Chrysochous

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Polis Chrysochous, Chipre

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