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Casas en Venta en Chloraka, Chipre

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242 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Bungalow de lujo de cuatro dormitorios situado en la baja Chloraka a poca distancia de la pl…
$1,53M
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Este increíble proyecto consta de 5 villas y se encuentra en la zona costera de Chlorakas (P…
$2,06M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Un proyecto de vanguardia es una dirección impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,66M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Casa adosada semiconexa de un dormitorio para la vida costera refinada en Paphos Descubra u…
$524,512
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Chloraka, Paphos Esta villa …
$641,990
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VIDI GROUP
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa unifamiliar completada en 2024, que ofrece un diseño mod…
$920,953
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 casa de camarote – Modern COASTAL LIVING CON PRIVATE POOL Esta hermosa casa de 3 dormitori…
$751,880
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English, Русский
Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 357 m²
La colección de estas lujosas residencias privadas está situada en una ubicación excepcional…
$2,24M
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 263 m²
Esta lujosa villa a medida está situada a sólo 300 metros de la orilla del mar en una zona m…
$1,58M
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Casa 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Ubicado en el pintoresco pueblo de Chloraka, a pocos minutos del corazón vibrante de Paphos,…
$211,534
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Este exclusivo desarrollo está situado en un barrio rico, en el distrito más prestigioso de …
$920,953
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios, 3 baños, situada en la zona más codiciada de Chloraka, …
$869,642
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Idealmente situado en la vibrante zona de la Baja Chloraka, Villa ofrece una oportunidad exc…
$980,709
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Un proyecto de vanguardia es una ubicación impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,55M
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Casa 9 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 9 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Villa frente al mar que consta de 3 plantas, 9 dormitorios. En una ubicación espectacular co…
$2,12M
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villa de tres dormitorios con amplia parcela situada en Chloraka. Tres dormitorios Almacena…
$1,53M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa contemporánea de 3 dormitorios con vista al mar – Chloraka, Paphos Esta nueva villa o…
$902,256
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
Luce Lume Villas — Modern Luxury on the Mediterranean Coast of CyprusLuce Lume Villas ofrece…
Precio en demanda
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta encantadora villa independiente ofrece la combinación perfecta de coziness y est…
$676,118
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Villa de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta villa de 4 dormitorios, 4 baños, …
$983,227
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Se trata de una propiedad de 300m2 situada en Melanos, a 5 minutos en coche del centro de la…
$973,883
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 731 m²
Villas Luce Lume — Villas Prestigiosas en Paphos, ChipreLuce Lume Villas es una propiedad de…
$3,77M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios junto al mar en Chloraka, Paphos ofrece una mezcla perf…
$1,06M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en Chlorak está totalmente lista para la ocupación y combin…
$997,569
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 254 m²
Esta lujosa villa a medida está situada a sólo 300 metros de la orilla del mar en una zona m…
$1,47M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Número de plantas 2
Moderna villa independiente, actualmente en construcción, se encuentra en la prestigiosa zon…
$1,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Venta: Amplia villa de siete habitaciones situada en la zona tranquila de Chlorakas. Esta im…
$2,17M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 4
Este fabuloso proyecto se encuentra en una suave ladera en Chloraka, con vistas al mar, en l…
$2,95M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 290 m²
Dahlia Charm — A Serene Retreat in Paphos, CyprusDahlia Charm ofrece una escapada serena don…
$2,31M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos para la venta esta hermosa villa independiente, diseñada con modernos niveles de v…
$1,40M
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