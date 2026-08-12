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Casas en Venta en Paramytha, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Una villa independiente de tres dormitorios en Paramytha pueblo en Limassol. Consta de una c…
$705,990
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Casa 6 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 6 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 380 m²
Bonito edificio de 2 plantas, con dos casas separadas, una planta baja y una casa de nivel s…
$1,04M
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Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Una villa moderna situada en un complejo residencial recién desarrollado en la zona Paramyth…
$445,501
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Un complejo boutique único en el corazón de Paramytha, Chipre. El proyecto consta de 6 casas…
$445,241
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Paramytha, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Retrato familiar privado rodeado de naturaleza Este es el retiro ideal para una familia que…
$4,59M
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$497,045
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Chalet independiente muy bien mantenido en una amplia parcela cuadrada de 564 metros cuadrad…
$756,006
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$479,502
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$485,350
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$479,502
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Situado en un complejo residencial boutique en Paramytha, esta elegante casa unifamiliar de …
$449,214
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Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Una villa moderna situada en un complejo residencial recién desarrollado en la zona Paramyth…
$439,481
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Casa 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$485,350
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Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa moderna de 3 dormitorios – Paramytha, Limassol Elegante villa contemporánea de 3 dormi…
$569,526
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Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa moderna de 3 dormitorios – Paramytha, Limassol Elegante villa contemporánea de 3 dormi…
$621,033
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Parámetros de las propiedades en Paramytha, Chipre

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