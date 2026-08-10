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Casas en Venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

;
villas
77
adosados
3
dúplex
4
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255 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 570 m²
Situato nell’esclusiva zona collinare di Agios Tychonas, questo complesso di ville di lusso …
$4,74M
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Villa 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Número de plantas 3
$5,60M
VAT
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Vendedor particular
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English
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$2,04M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 640 m²
Villas de lujo situadas en las laderas de Agios Tychonas. Características clave Oryx Piedra…
$5,62M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$1,84M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 152 m²
En la zona aristocrática y muy buscada de Agios Tychonas, esta lujosa villa de cuatro dormit…
$822,647
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 646 m²
Villas de lujo situadas en las laderas de Agios Tychonas. Características clave Oryx Piedra…
$5,67M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$2,12M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta villa se encuentra en Agios Tychonas, Limassol. Se compone de 5 dormitorios en los que …
$2,66M
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Agencia
VIDI GROUP
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English, Русский
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Un nuevo proyecto está situado en la zona de Agios Tychonas, cerca de todo tipo de comodidad…
$1,97M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,19M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
El proyecto se encuentra en Agios Tychonas con una hermosa vista desde la colina con vistas …
$1,30M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Experimente el lujo contemporáneo en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Lima…
$2,15M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,22M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 387 m²
Una villa excepcional en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de Limassol, que ofrece una r…
$3,40M
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 327 m²
Un exclusivo complejo de lujo en Agios Tychonas, Limassol. El proyecto consta de 23 elegante…
$2,86M
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 657 m²
Una casa en Agios Tychonas, Limassol. Esta notable villa se encuentra en una zona tranquila,…
$2,36M
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 490 m²
Villa con vista al mar de lujo en venta – €2.5M Descubre lo último en lujo vivir con esta ma…
$2,91M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
Villa en la prestigiosa Agios Tychonas Hills está disponible para la venta. Con tres plantas…
$5,59M
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Casa 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Disponible villa de lujo de 7 dormitorios en la prestigiosa zona de Agios Tychonas 2 minutos…
$1,77M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,13M
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Nueva casa diseñada en una zona de gret en Agios Tychonas, Limassol. Características clave …
$1,53M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Descubra esta moderna y espaciosa casa unifamiliar de 3 dormitorios en Agios Tychonas, diseñ…
$663,421
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Nueva villa de 5 dormitorios más oficina en Agios Tychonas. Villa tiene una impresionante vi…
$1,27M
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 324 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa independiente se encuentra actualmente en construcción en la…
$3,26M
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Casa 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 355 m²
Villa Construida en una tranquila zona residencial, esta colección única de villas modernas…
$2,10M
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,27M
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Casa 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Moderno complejo de nueve maisonettes en la zona tranquila de Agios Tychonas, Limassol. A po…
$524,835
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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