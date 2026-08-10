Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

;
villas
69
adosados
6
Casa Borrar
Eliminar
241 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Casa de piedra tradicional con 663 m2 de parcela y potencial de desarrollo en Germasogeia, L…
$1,71M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 6 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Hermosa villa en una colina, con una gran zona con vistas al mar. House Planta baja 271 me…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 263 m²
Número de plantas 3
In vendita: elegante villa indipendente con 4 camere da letto e piscina privata ad Agios Ath…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
Telegram Escribir en Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa independiente de 4 dormitorios en venta en Agios Athanasios, Limassol. Ubicado en un t…
$1,50M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Nuevo proyecto residencial enclavado en la zona tranquila y prestigiosa de Agios Athanasios,…
$560,721
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Bienvenido a un desarrollo residencial boutique en la zona tranquila y a gran escala de Ayio…
$940,374
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 7 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 797 m²
La propiedad se encuentra muy cerca de la escuela de inglés "THE GRAMMAR SCHOOL" con una vis…
$3,19M
Dejar una solicitud
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 555 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,31M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Venta: Amplia casa de reventa que ofrece 182 m2 de espacio habitable interno en la zona codi…
$702,916
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Un nuevo desarrollo residencial definido a través de la elegancia asequible, el ritmo suburb…
$685,632
Dejar una solicitud
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
villa situada en la prestigiosa zona Paniotis de Germasogeia, que ofrece una vida de lujo a …
$1,96M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Villa de lujo en una zona tranquila de Agios Athanasios junto a la Escuela Foley, Limassol. …
$3,06M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios – Modern Comfort con elegancia funcional Esta casa de 3 dormitorios pe…
$714,945
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
4 dormitorios en la segunda planta, también hay tres baños (ducha en el dormitorio principal…
$924,674
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Situado en una gran colina de Ayios Athanasios, zona de Sfalaggiotissa, Limassol, con excele…
$1,53M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 263 m²
La venta es una amplia casa unifamiliar en construcción con una superficie total cubierta de…
$1,12M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios – Elegancia amplia para las familias modernas La casa de 4 dormitorios…
$758,259
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Nuevo proyecto se encuentra en Agios Athanasios en Limassol. Sólo tarda 5 minutos en llegar …
$1,67M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 607 m²
Esta residencia contemporánea de 3 dormitorios se encuentra en la zona codiciada de Agios At…
$997,647
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Elegante apartamento de 4 dormitorios en Ayios Athanas Hillsios Este excepcional apartamento…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 307 m²
:ridge es una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de…
$2,02M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 362 m²
Un nuevo desarrollo residencial definido a través de la elegancia asequible, el ritmo suburb…
$2,31M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Reventa Dormitorios: 3, Baños: 3, Cubierta: 190 m2 Parcela: 268 m2, Veranda cubierta: 40 m2 …
$1,09M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
LUXURY VILLA en el área de Linopetra. Características clave 5 dormitorios 1 oficina 2 salas…
$1,40M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Nuevo proyecto se encuentra en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Características clave …
$947,127
Dejar una solicitud
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 611 m²
Esta exclusiva villa de 5 dormitorios se encuentra en la zona de Agios Athanasios de Limasso…
$2,44M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descubra esta elegante y moderna casa unifamiliar de 3 dormitorios situada en la prestigiosa…
$766,999
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Agios Athanasios Limassol. Energy Class Una casa e…
$554,035
Dejar una solicitud
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 4 dormitorios ofrece una vivienda refinada en uno de los lugares más …
$894,442
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 396 m²
Elegante Residencia de 4 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol Situado en una tranquila…
$2,29M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir