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Casas en Venta en Pafos, Chipre

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375 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Casa 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Encantadora casa adosada de 2 dormitorios en Kato Paphos Situado a poca distancia de los ser…
$406,080
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 762 m²
For sale: Contemporary 4-bedroom bungalow in Geroskipou, Paphos — T House. This beautifully …
$1,47M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Villa de 4 dormitorios – Detalles del dormitorio (Expanded) La villa de 4 dormitorios eleva …
$764,959
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VIDI GROUP
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Casa en Pafos, Chipre
Casa
Pafos, Chipre
Área 335 m²
Estamos encantados de ofrecerle esta gran oportunidad! Un antiguo edificio pareado de moda s…
$384,927
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villa de 3 dormitorios – Kato Paphos Esta lujosa villa de 3 dormitorios se encuentra en el …
$1,03M
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TekceTekce
Casa 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa adosada de 2 dormitorios situada en primera línea del mar en el corazón de Kato Paphos.…
$472,186
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Villa de 3 dormitorios – Kato Paphos Esta lujosa villa de 3 dormitorios se encuentra en el …
$1,03M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 2
Venta de una moderna villa independiente en el proyecto, que ofrece confort y estilo en el c…
$530,403
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, ofrecida por proyecto en la popular zona de Tumbas de lo…
$592,492
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Casa 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 101 m²
Presentando un espléndido apartamento de dos dormitorios en la zona universal de Kato Paphos…
$401,796
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 242 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 25 es una villa de diseño moder…
$1,05M
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Amplia villa de 4 dormitorios en venta en Cap St. George en Paphos, junto a Cap St George Lu…
$1,00M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 19 es una villa de diseño moder…
$907,805
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Descubra una oportunidad excepcional para poseer una villa independiente de diseño hermoso e…
$1,35M
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Casa en Pafos, Chipre
Casa
Pafos, Chipre
En el mismo centro de Pafos, a pocos minutos de las playas de “plano azul”, centros turístic…
$1,27M
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John Taylor Cyprus
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Esta casa adosada de tres dormitorios ofrece una amplia sala de estar y cocina. Grandes vent…
$660,290
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Casa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Situado en el corazón de la ciudad de Pafos, situado en una ubicación céntrica deseable, y a…
$1,30M
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Casa en Pafos, Chipre
Casa
Pafos, Chipre
Escondida en un enclave junto al mar en Paphos - a pocos pasos de la costa y atracciones cul…
$1,02M
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John Taylor Cyprus
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Casa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Exquisita villa de 4 dormitorios en la zona de San Jorge de Peyia, con impresionantes vistas…
$2,95M
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Casa 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Villa de 2 dormitorios – Detalles del dormitorio (Expanded) Los dos dormitorios en esta vill…
$519,487
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 336 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios – Mediterráneo Elegance Descubra una villa que equilibra perf…
$1,86M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
La Villa presenta una estética elegante y moderna con espacios de salón y cocinas de planta …
$651,111
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 186 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 50 es una villa úni…
$936,352
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 41 es una villa de diseño moder…
$1,28M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 166 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 21 es una villa úni…
$1,07M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 280 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 35 es una villa de diseño moder…
$1,12M
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Casa en Pafos, Chipre
Casa
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 173 m²
En el corazón de Paphos se presenta un nuevo proyecto de clase empresarial, que abre oportun…
$1,04M
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Tres dormitorios Vivienda en planta baja (en un edificio de 2 plantas) en Paphos Recomendado…
$399,467
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Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Descubre el epítome de lujo y confort con esta elegante maisonette de 2 dormitorios, idealme…
$365,271
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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