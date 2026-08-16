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Villen in Schwarzmeerregion, Türkei

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Corum
4
Trabzon
5
İyidere
8
Rize
8
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21 immobilienobjekt total found
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Villav
$925,818
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Speziell entworfene Häuser mit Erdgassystem in Yalıncak Trabzon Die Doppelhaushälften befind…
$733,372
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DD CO DEDD CO DE
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Präsentiert zum Verkauf ist eine Villa im Bau, 30 Minuten vom Zentrum von Fethiye, 25 Minute…
$332,286
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in Trabzon Ortahisar, umgeben von Natur und in Gehweite der Hauptstraße …
$950,839
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Schicke und geräumige Villen in einer Anlage in Ortahisar Trabzon Die Villen liegen im Viert…
$345,865
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Villa 5 zimmer in Arsin, Türkei
Villa 5 zimmer
Arsin, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Villen mit 4 Schlafzimmern und großzügigen Außenanlagen in Trabzon Arsin Die Region Cudibey …
$451,128
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Villa 7 zimmer in Atakum, Türkei
Villa 7 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 3
$27,90M
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Villen im Payallar-Be…
$1,72M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye ist die perfekte Kombinat…
$503,471
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$756,395
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: geräumige Villa 3+1 mit einer Fläche von 180 m2, möbliertes Haus, privater…
$490,275
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$705,610
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Surrounded by pine trees and palm trees, on a hill with panoramic views of the sea and mount…
$1,02M
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
Stockwerk 1
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Sie werden Eigentümer einer exklusiven Premium-Klass…
$971,915
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Villa 5 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 5 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 284 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$816,928
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Villa 3 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 3 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/9
Was Sie bekommen: Luxusvilla in der Gegend von Konakla. Auf dem Bau: Der Bau der Wohnanlage…
$322,701
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Immobilienangaben in Schwarzmeerregion, Türkei

mit Garage
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mit Meerblick
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