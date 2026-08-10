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Villen in Antalya, Türkei

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kaş
51
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724 immobilienobjekte total found
Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Villa mit einer Fläche von 410 qm mit Premium-Finishing mit der Stadt Alanya und 650 Meter v…
$805,388
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa mit eigenem Swimmingpool in einer geschützten Anlage mit MeerblickKargyjak District - …
$346,725
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, privatem Pool und großem Garten in Belek Belek, eine der beliebtes…
$641,441
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Natur Villen
$1,48M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreisVilla, 3+1
$362,466
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Freistehende Intelligente Villen inmitten der Natur in Alanya Bektaş Die freistehenden Ville…
$2,76M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Geeignet für die türkische Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Möblierte Villa mit …
$577,364
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/2
Eigenschaften der Fläche:Unsere Villa in Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, befindet sich in ei…
$554,396
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 220m2, 245.000 €Tauchen Sie ein in das Wunder des Luxuslebens …
$281,918
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 4+1Floor: 1, 324m2, 650.000 €Dieses luxuriöse Anwesen befindet sich im ruhi…
$747,945
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Video der Villa wird auf Anfrage gesendet!Luxus eingerichtetes Stadthaus 3+1 mit Meerblick i…
$300,607
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Luxus-Freistehende Villen zum Verkauf in Kemer mit Bergblick Als eine der beliebtesten Touri…
$762,036
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Weiße Steinvilla 2
$829,079
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Lebenshaltungskosten
$869,663
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Wistaria Villas
$960,000
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Villa Video auf Anfrage erhältlich!Luxuriöses 3+1 Stadthaus mit Meerblick im Komplex Granada…
$300,607
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Wintergarten und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Döşemealtı ist …
$2,31M
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in bester Lage in Kemer Antalya Kemer ist eines der b…
$1,04M
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 274 m²
Perle Blumen
$985,618
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
$3,15M
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
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