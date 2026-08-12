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Villen in Marmararegion, Türkei

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Istanbul
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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263 immobilienobjekte total found
Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$12,50M
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Villa 7 zimmer in Gullu Sokak, Türkei
Villa 7 zimmer
Gullu Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Stockwerk 2/2
$97,43M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Das Leben der Welt
$706,000
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Villa 11 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 11 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 11
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 876 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privaten Pools in İstanbul Büyükçekmece Die Villen befinden sich im …
$4,20M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villen von Celinen
$338,275
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Villen im Grünen Tal
$1,09M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Bosporus Deluxe
$216,000
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Das Leben der Welt
$648,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Bosporus Deluxe
$182,871
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 294 m²
In den Warenkorb
$902,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 842 m²
Persephone Villen
$1,98M
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Villa in Pendik, Türkei
Villa
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Special Peak
$500,059
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Hillcrest Villas
$1,88M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Villen im Seetal
$572,000
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Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 601 m²
Naturpalast
$3,15M
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Das Leben der Welt
$358,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Bosporus Deluxe
$310,085
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Petunia Villas Häuser
$459,827
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Villa 5 zimmer in Şile, Türkei
Villa 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Garten und Pool in einer ruhigen Region in İstanbul Die Villen befinden sich auf …
$502,261
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$647,135
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Villa in Beylikduzu, Türkei
Villa
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Grau
$435,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
La Nature Residence
$240,515
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 532 m²
tal Vista Villa
$2,68M
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Villa in Fevzi Cakmak Caddesi, Türkei
Villa
Fevzi Cakmak Caddesi, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 510 m²
Mais
$1,55M
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Villa 4 zimmer in 17, Türkei
Villa 4 zimmer
17, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
$12,79M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Villen im Seetal
$440,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 395 m²
Villas in Lovinya
$897,000
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Villa 4 zimmer in Kemer Bulvari, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer Bulvari, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
$9,24M
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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