Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Serik
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Serik, Türkei

;
44 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 117 m²
Etagenzahl 3
$1,05M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 088 m²
Etagenzahl 3
1088 m2 Land9 Räume1 Türkisches Bad1 WohnzimmerGebäude von 350 m2Kameliengeschlossene Garage…
$1,40M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Kadriye, Antalya Kadriye liegt i…
$510 163
Eine Anfrage stellen
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Belek, Antalya Dieses zu…
$447 325
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in Belek, Antalya, zu verkaufen Belek, eine der prestigeträchtig…
$478 643
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
$8,08M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool in Strand- und Golfplatznähe in Belek Die Villa liegt im Golfzen…
$370 285
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Belek, Antalya, mit großem Garten und Terrasse, in Strandnähe Belek, e…
$558 027
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 209 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Triplex-Villa in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der renommiertesten W…
$519 414
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Serik, Türkei
Villa 10 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit 9 Schlafzimmern und privatem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadri…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen im Neovilla Papatya-Projekt in Kadriye Die Triplex-Villen mit eleganter …
$576 888
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen der Spitzenklasse in der Nähe von Strand und Golfplätzen in Antalya, Kad…
$520 670
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in der Nähe des Strandes und sozialer Einrichtungen in Belek, Se…
$546 683
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern in der Nähe von The Land of Legends in Antalya Kadriye Die Villen…
$676 244
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$7,27M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen in der Nähe von sozialen Annehmlichkeiten in Belek Antalya Belek ist ein…
$728 170
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 3
Komplett möblierte Villa für einen privaten Lebensstil in Kadriye, Antalya Kadriye, eine der…
$412 100
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Belek Belek, im Bezirk Serik in An…
$304 897
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privaten Gärten und Pools in Kadriye, Serik, Antalya Diese Villen ze…
$905 594
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit besonderem Design und hochwertiger Verarbeitung in Belek Antalya Das …
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Strandnähe Freistehende Villa mit Pool in der Nähe von Golfplätzen in Belek Antalya Belek is…
$728 471
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 4+1Floor: 1, 216m2, 752.000 €In der malerischen Enklave von Belek, Serik, i…
$865 315
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool und Sauna für modernes Wohnen in Belek, Antalya Antalya Belek is…
$449 457
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villa in einem prestigeträchtigen Komplex in der Nähe von Golfplätzen in Belek Kadriye Die V…
$526 232
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225 239
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Häuser mit privaten Gärten für Familien in Belek Belek ist eine Region von Serik, …
$517 747
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Serik, Türkei
Villa 8 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa zum Verkauf in der Nähe des Meeres in Serik, Antalya Die Villen befinden sic…
$558 002
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, privatem Pool und großem Garten in Belek Belek, eine der beliebtes…
$638 579
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
$11,04M
Eine Anfrage stellen
Villa in Serik, Türkei
Villa
Serik, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Diese herrliche zweistöckige Villa mit einer Fläche von 250 m2 befindet sich in der prestige…
$411 317
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen