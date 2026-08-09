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Villen in Kemer, Türkei

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23 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 7 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 797 m²
Etagenzahl 4
Elegante Villa mit Pool in Kemer Antalya Kemer ist einer der beliebtesten Ferienorte in Anta…
$995,919
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Kemer Çamyuva Çamyuva, gelegen i…
$516,936
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Villa 5 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 5 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$37,79M
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TekceTekce
Villa in Kemer, Türkei
Villa
Kemer, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Die Villa zum Verkauf ist eine perfekte Kombination aus modernem Design, Komfort und Luxus. …
$823,532
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
$13,08M
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 226 m²
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Luxusvilla zu verkaufen in Antalya Kemer Çamyuva Die Luxusvilla befin…
$1,11M
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Villa 5 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 5 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
$50,92M
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Luxus-Freistehende Villen zum Verkauf in Kemer mit Bergblick Als eine der beliebtesten Touri…
$762,036
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool, 300 m vom Meer entfernt in Kemer, Antalya Diese neu er…
$685,155
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool in Kemer – bezugsfertig Stellen Sie sich Morgenstunden mit …
$411,598
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INEST HOMES
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in bester Lage in Kemer Antalya Kemer ist eines der b…
$1,04M
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Villa 6 zimmer in Camyuva, Türkei
Villa 6 zimmer
Camyuva, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$34,88M
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Villa 5 zimmer in Camyuva, Türkei
Villa 5 zimmer
Camyuva, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$39,16M
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Villa 3 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 3 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
$9,07M
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe von Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Tekirova, Kemer, Antalya Die …
$1,26M
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Villa 7 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 7 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern in Kemer, Antalya Die Villa befindet sich i…
$1,92M
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Villa 4 zimmer in Camyuva, Türkei
Villa 4 zimmer
Camyuva, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Villa in einem Komplex mit zwei gemeinsamen Pools Villa in Kemer, Stadtteil Chamyuv. Unter…
$1,100
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Villa in Kemer, Türkei
Villa
Kemer, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
$514,339
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Waldblick und Pool in Kemer Kiriş Kemer ist ein Urlaubsort, der jedes…
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Camyuva, Türkei
Villa 5 zimmer
Camyuva, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zu vermieten gibt es eine Wohnvilla, bestehend aus 2 ′ x Etagen, 4 + 1 (mit 4 Schlafzimmern …
$297
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Villa 7 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 7 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 7
INTERJER # nbsp; Klimaanlage # nbsp; Möbliert # nbsp; Kabelfernsehen # nbsp; Balkon # nbsp; …
$922,038
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
INTERJEERBalconAnkastre Set mit 3 TerraceGas Heizung des OBJECTFitness Parkens ( geschlossen…
$417,629
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Das Hotel liegt im Naturwunder von Kemer / Cirali, hat die Villa einen Netto-Innennutzungsbe…
$408,207
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