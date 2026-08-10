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Villen in Mersin, Türkei

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Mezitli
15
23 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 5 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villen mit Naturblick in Mersin Silifke zu verkaufen Mersin zieht mit seiner ei…
$602,332
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Villa 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen der 5+1 KlasseMezitli, MersinDie Villa befindet sich auf einem eingezäunten T…
$571,672
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 6+2Jenishehir, MersinMeerblick, Berge, StadtDie Villa ist vermietet, Sie können k…
$800,341
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Luxus 4+1 VillenAyash, Mersin.MeerblickDer Komplex besteht aus 9 VillenFertigstellung der Ko…
$400,171
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
$25,58M
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Villa 6 zimmer in Cevlik, Türkei
Villa 6 zimmer
Cevlik, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2
$41,56M
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Villa 7 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 7 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Neue freistehende Villen in prestigeträchtiger Lage in Mezitli, Mersin Mit einer der längste…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Villa 5+1 mit PanoramablickMersin, AyashDesign Renovierung der VillaVilla Komplex in der Fer…
$445,904
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 an der ersten KüsteMersin, TashujuLandfläche 430 m2Villa Fläche von 250 m2Es gibt …
$857,508
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Villa 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinVillen 3+1Die Villa verfügt über einen privaten Swimmingpool …
$480,205
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Villa 4 zimmer in Findikpinari, Türkei
Villa 4 zimmer
Findikpinari, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
$13,95M
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 267 m²
Etagenzahl 3
Premium Villen der 4+1 KlasseMezitli, MersinDer Komplex besteht aus 10 VillenPanorama Meerbl…
$665,427
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Villa 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Gartenvillen zum Verkauf in einem prestigeträchtigen Projekt in Yenişehir, Mersin …
$802,338
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Villa 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Neue Villen zum Verkauf in Mersin Davultepe Mezitli, einer der beliebtesten Bezirke von Mers…
$702,913
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Villa 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Fläche 140 m²
"MARVISTA GLORIA"Где расположен наш уникальный проект?В 250 метрах от известных песчаных пля…
$224,892
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Villa 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa für zwei Eigentümer / Stadthaus 3+1Mersin, JenishehirLandfläche 1500 m2Villa Fläche vo…
$234,386
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
$17,38M
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinVillen 4+1Komplex übergeben, gesucht erhaltenDie Villa verfüg…
$834,642
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Villa 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 150 m²
$219,066
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Villa 3 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Villa 3 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
$155,055
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Villa 4 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Villa 4 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
$400,405
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Villa 3 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 3 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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Villa 3 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Villa 3 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
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Immobilienangaben in Mersin, Türkei

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