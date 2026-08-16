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Villen in Konyaalti, Türkei

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11 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 475 m²
Etagenzahl 3
$34,76M
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Villa 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Haus mit großem Garten in Çağlarca Konyaaltı zu verkaufen Das Viertel Çağlarca, Teil des Sta…
$314,633
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Planet 17 Villen
$800,000
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Vorgestellt zum Verkauf Fertighäuser, Ende 2023 abgeschlossen. Das Hotel liegt in der Nähe v…
$792,903
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Villa 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
$48,25M
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
$31,97M
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TekceTekce
Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 291 m²
Blumen Boutique Villen
$680,000
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Natur Villen
$1,48M
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Villa 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Eine einzigartige Kombination aus Prestige, Eleganz und Komfort, diese herrliche Villa ist b…
$2,26M
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Villa 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Am Eingang des Dorfes Geyikbayırı erwartet Sie eine der beliebtesten Reiseziele von Antalya,…
$2,94M
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