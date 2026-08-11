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Villen in Kuşadası, Türkei

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23 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
$7,85M
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$358,283
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen mit Pool in der Nähe des Strandes und aller Annehmlichkeiten in Davutlar, Ku…
$358,283
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 445 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick in Strandnähe in Kuşadası Kadınlardenizi Die zum Verkauf s…
$1,83M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit privatem Pool in natürlicher Umgebung in Aydın Kuşadası Diese elegant…
$1,75M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue möblierte Villen mit Pools in Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, eine der beliebtesten…
$466,434
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Pools und Terrassen, umgeben von Natur in Kuşadası Aydın K…
$465,907
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen geeignet für das Wohnen in 4 Jahreszeiten in Kuşadası Aydın Die zum Verk…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen inmitten der Natur und in Strandnähe in Kuşadası Kuşadası, in der Nähe d…
$640,622
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Villa 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Stockwerk 1/1
Einstöckiges Einfamilienhaus in Küşadası in Strandnähe Kuşadası liegt in der Nähe der antike…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Terrassen inmitten der Natur in Kuşadası In der Nähe der a…
$589,433
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 391 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick, Pools und Terrassen in Kuşadası Kuşadası ist dank seiner …
$883,266
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Villa 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Pools und Terrassen, umgeben von Natur in Kuşadası Aydın K…
$1,05M
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Doppelhaushälften inmitten der Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in der Nähe der an…
$453,054
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Häuser in der Nähe des Strandes und der Annehmlichkeiten in Kuşadası Aydın Die …
$970,397
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Neue moderne Villen in Kuşadası mit Terrassen und Pools Kuşadası liegt in Aydın und ist eine…
$896,870
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen mit privatem Pool und Garten in Kuşadası Aydın Die stilvollen Villen bef…
$929,175
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Villen mit Pools und Gärten in Davutlar, Kuşadası Diese eleganten Villen befinden …
$368,684
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$453,054
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Stockwerk 1/3
Neubau-Villen mit großen Gärten in der Nähe von täglichen Annehmlichkeiten in Kuşadası Die V…
$1,88M
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
$11,63M
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Villen mit Pools in der Nähe von Golfplätzen in Kuşadası Aydın Kuşadası ist ein be…
$1,51M
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 499 m²
Etagenzahl 2
Gesamtzimmer: 42-stöckiges Gebäude2   BodenIm Bau: DesignMeer bei   800   mBalkon oder Terra…
$570,389
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