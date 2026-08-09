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Villen in Dosemealti, Türkei

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46 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 489 m²
Villen mit Waldblick in einem Komplex in Düzlerçamı Döşemealtı Die Villen mit Panikräumen be…
$913,324
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Wintergarten und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Döşemealtı ist …
$2,31M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
$20,35M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
$45,34M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
$24,19M
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Garten in einer Wohnanlage in Döşemealtı, Antalya Die Villa …
$517,808
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Antalya Döşemealtı Das Viertel Altınk…
$542,214
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Villa 6 zimmer in Ayanlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ayanlar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 5+1Floor: 1,, 250m2, €956,989Willkommen zu einem unvergleichlichen Lebenser…
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Villen mit privatem Pool in Antalya Dosemealti Die geräumigen Villen befinden sich…
$1,00M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern, Bergblick, Garten und Pool Döşemealtı bietet mit sei…
$752,626
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
5-Schlafzimmer-Villen mit privaten Pools in Altınkale, Döşemealtı, Antalya Der Stadtteil Alt…
$733,803
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen am Waldrand in Antalya Düzlerçamı Die Luxusvillen befinden sich an einem…
$702,913
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
$47,44M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Di…
$423,005
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
$49,99M
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/2
Eigenschaften der Fläche:Unsere Villa in Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, befindet sich in ei…
$554,396
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit sechs Schlafzimmern, privatem Pool und Sauna in Antalya Döşemealtı Da…
$611,580
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
The construction of the villa located in Doshmealti, Antalya, was completed in 2025. It is 2…
$406,286
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Etagenzahl 2
$42,67M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$437,008
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Haus in Waldnähe in Döşemealtı Antalya Das Luxushaus befindet sich in der Yeşilba…
$611,392
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$21,62M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues Investitionsprojekt in Döşemealti. Döşemealti ist ein Bezirk vol…
$372,000
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool und Gartenterrasse in Antalya Döşemealtı Die freistehen…
$853,207
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Etagenzahl 2
Häuser in einem Komplex mit privaten Schwimmbädern in Dosemealti Duzlercami Die Ein- und Zwe…
$821,992
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$18,02M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Möblierte freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern am Waldrand in Antalya Döşemealtı Nebiler I…
$737,596
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