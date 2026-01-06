Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Efeler, Türkei

4 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Yilmazkoy, Türkei
Villa 6 zimmer
Yilmazkoy, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
$3,93M
Villa 5 zimmer in Yilmazkoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Yilmazkoy, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
$4,10M
Villa 7 zimmer in Efeler, Türkei
Villa 7 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Etagenzahl 3
$5,62M
Villa 7 zimmer in Kardeskoy, Türkei
Villa 7 zimmer
Kardeskoy, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
$19,61M
