Villen in Eskişehir, Türkei

Villa 7 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Villa 7 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
$8,06M
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,67M
Villa 6 zimmer in Keskin Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Keskin Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/3
$14,50M
Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$29,59M
Villa 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
$5,08M
Villa 4 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 4 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
$10,44M
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$7,54M
