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Villen in Yalova, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Villa 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stockwerk 1/3
Triplexvilla mit eigenem Pool und Aufzug in Yalova Kadıköy Die Triplexvilla befindet sich in…
$678 580
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Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Triplex-Villa mit Meerblick in Akköy Yalova zu verkaufen Aufgrund ihrer Nähe zu…
$406 263
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Villa in Marmararegion, Türkei
Villa
Marmararegion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
$514 802
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Immobilienangaben in Yalova, Türkei

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