Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kepez
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kepez, Türkei

;
3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
$220 054
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$19,87M
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen