Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Zentralanatolien, Türkei

;
Ankara
15
Eskişehir
7
Cankaya
4
Golbasi
10
Zeig mehr
31 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$25,58M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 9 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 615 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 525 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 515 m²
Brandneue Villen mit 7 Schlafzimmern in einem luxuriösen Projekt in Ankara Gölbaşı Ankara, d…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 5 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in einer Anlage mit Pool in Ankara Gölbaşı Die Villen befinden sich in Gölbaşı, …
$482,360
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Villen mit intelligentem Haussystem in einer Wohnanlage in Çayyolu, Ankara Ankara, die Haupt…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Etagenzahl 4
Luxus Häuser in einer prestigeträchtigen Gegend in Çankaya, Ankara Als Hauptstadt der Türkei…
$628,109
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,69M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 6 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Geräumige Villa 5+1* mit Pool, offenem Parkplatz und Garten. Eine ausgezei…
$813,069
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villen mit prestigeträchtiger Lage in einem gesicherten Komplex in Incek, Ankara G…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Villa mit Großem Garten in Ankara Çayyolu Çankaya ist einer der größten Bezirke in…
$576,056
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 4 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
$10,46M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Keskin Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Keskin Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/3
$14,53M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Villa 7 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
$8,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 6 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 379 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt von Villen, entworfen mit maximal…
$514,594
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villen in einer Anlage in der Nähe des TED College in Gölbaşı, Ankara…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Sincan, Türkei
Villa 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse freistehende Villen in einer sicheren Anlage in Ankara Sincan Die luxuriösen Ville…
$115,095
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
$5,09M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Seeblick in prestigeträchtigem Komplex in Ankara Gölbaşı Freistehende Villen…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kadriye, Türkei
Villa
Kadriye, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Entdecken Sie hochwertige Hotelkonzept-Villen im Herzen von Kadriye, Antalya—einem Gebiet, d…
$877,626
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen in privilegierter Lage in Alacaatlı, Çankaya, Ankara Die Hauptstadt Ankara ist m…
$628,109
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 7 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/3
$8,72M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 7 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit modernem architektonischem Design in İncek Ankara İncek ist ein Stadtte…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 9 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 505 m²
Etagenzahl 3
Schicke Villen mit moderner Architektur in İncek Ankara İncek ist ein ruhiges Viertel im Bez…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 6 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Villas 5+1 mit Panoramablick in den Bergen …
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Villa 6 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein Komplex von 5 Villen 5+1 und …
$968,102
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/8
Was Sie bekommen: Das Villa-Projekt ist eine Kombination aus modernem Design, abgeschiedener…
$490,867
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
Die Villa wurde kürzlich restauriert, befindet sich 500 Meter von Land Of Legends und verfüg…
$222,663
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 5 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Diese herrliche 4+1 Villa mit privatem Bereich und m…
$1,26M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen