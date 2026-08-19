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Villen in Cankaya, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
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$1,90M
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
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Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
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$573,332
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
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Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
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Etagenzahl 3
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Etagenzahl 4
Luxus Häuser in einer prestigeträchtigen Gegend in Çankaya, Ankara Als Hauptstadt der Türkei…
$625,453
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