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Villen in Manavgat, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Manavgat, Türkei
Villa 6 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool und Fußbodenheizung in zentraler Lage in Side, Manavgat Side zei…
$832,397
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Villa 4 zimmer in Manavgat, Türkei
Villa 4 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Villa mit 3 Schlafzimmern in Gehweite zum Meer in Manavgat, Antalya Diese Villa liegt…
$527,185
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