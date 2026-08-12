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Villen mit Swimmingpool in Türkei

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58 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Was Sie erhalten: Luxusvilla 5+2 im Bektash Bereich mit herrlichem Meerblick und…
$1,81M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 455 m²
Stockwerk 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Stockwerk 1/7
Was Sie bekommen: Fertige Luxusvilla 3+1 im Tepe Bereich. Auf dem Bau: Der Bau dieser Vill…
$3,74M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 3
Träumen Sie von einem eigenen Zuhause am Mittelmeer, wo jeder Tag mit atemberaubenden Ausbli…
$558,802
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen mit privatem Pool im exklusiven Güzelbağ, Muratpaşa-Viertel Elegante Archi…
$743,164
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$756,395
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
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Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Villen im Payallar-Be…
$1,72M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 512 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von…
$2,88M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues Investitionsprojekt in Döşemealti. Döşemealti ist ein Bezirk vol…
$372,000
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: geräumige Villa 3+1 mit einer Fläche von 180 m2, möbliertes Haus, privater…
$490,275
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 626 m²
Stockwerk 1
$1,50M
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool in Kemer – bezugsfertig Stellen Sie sich Morgenstunden mit …
$411,598
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Villas 4+1 mit Panoramablick in den Bergen …
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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