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Villen in Kocaeli, Türkei

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İzmit
3
5 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Villa 5 zimmer
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. …
$229,000
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Villa 8 zimmer in Başiskele, Türkei
Villa 8 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 427 m²
Etagenzahl 4
Villen zum Verkauf in einer prestigeträchtigen Anlage in Başiskele, Kocaeli Başiskele ist ei…
$842,802
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Villa 6 zimmer in Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 411 m²
Etagenzahl 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in Başiskele, Türkei
Villa 6 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$188,049
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Villa 7 zimmer in İzmit, Türkei
Villa 7 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
$999,987
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Immobilienangaben in Kocaeli, Türkei

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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