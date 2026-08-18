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Villen in Urla, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Pool und Garten in einer Anlage in İzmir Urla Urla ist eine der beste…
$1,90M
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Villa 8 zimmer in Urla, Türkei
Villa 8 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 477 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$4,00M
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Villa 5 zimmer in Urla, Türkei
Villa 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
Maßgeschneiderte Villen mit Pools und Gärten in Urla, Izmir Urla, gelegen in einer der ruhig…
$1,15M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Urla, Türkei
Villa 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Villa mit Meerblick in der Nähe des Meeres und des Strandes in İzmir Urla Die Vill…
$999,567
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 687 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Villen mit Pools und Gärten in İzmir Urla Kekliktepe Diese freistehenden Villen be…
$3,49M
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Villa 7 zimmer in Urla, Türkei
Villa 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$3,00M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 687 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villa mit privatem Pool und Garten in Urla Izmir Urla, eine der ruhigsten und grün…
$4,89M
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$2,60M
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Villa 8 zimmer in Urla, Türkei
Villa 8 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/2
Renovierte Villa mit Terrasse und Balkon in Strandnähe in İzmir Urla Die Villa befindet sich…
$635,877
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Villa 7 zimmer in Urla, Türkei
Villa 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$2,44M
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