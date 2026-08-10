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Villen in İstanbul, Türkei

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Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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223 immobilienobjekte total found
Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,76M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Petunia Villas Häuser
$416,097
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Region Alicante, an der …
$486,895
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Grünstein Paradies
$973,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Villen von Terra Luna
$417,696
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Villen im Seetal
$572,000
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Villa 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit privatem Schwimmbad und Garten in Istanbul Büyükçekmece Die Villa mit privatem Sch…
$748,001
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Villa in Buyukcekmece, Türkei
Villa
Buyukcekmece, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
In Buyukcekmece, einer der neuen Lieblingsstädte von Istanbul, laden Project Villas Sie ein,…
$1,25M
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Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 601 m²
Naturpalast
$3,15M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Weiß Arcadia Beach Resort Villen
$405,727
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 294 m²
In den Warenkorb
$902,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
La Nature Residence
$441,275
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Villa in Beylikduzu, Türkei
Villa
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Silberne Mond Villen
$764,796
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 408 m²
tal Vista Villa
$2,12M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 576 m²
Marine West
$2,64M
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Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Silvester Sapanca
$159,000
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Villa 5 zimmer in Şile, Türkei
Villa 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Garten und Pool in einer ruhigen Region in İstanbul Die Villen befinden sich auf …
$506,375
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villen von Celinen
$338,275
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 480 m²
Blumengarten
$1,88M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Bosporus Deluxe
$310,085
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Villa 5 zimmer in Şile, Türkei
Villa 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villen bieten Investitionsmöglichkeiten in İstanbul Şile an Şile, ein…
$1,50M
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Villa in Beylikduzu, Türkei
Villa
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 275 m²
Villen von Canopus
$750,000
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Das Leben der Welt
$706,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Gipfelimmobilien
$1,66M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 856 m²
Marine West
$2,60M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 532 m²
tal Vista Villa
$2,68M
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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