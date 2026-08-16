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Villen in Mugla, Türkei

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Bodrum
6
Fethiye
45
Milas
37
Marmaris
5
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265 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 7 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/2
Einfamilienhaus mit Schwimmbad und Garten in Strandnähe in Fethiye Fethiye Ovacık ist ein Wo…
$879,190
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende und möblierte Villen in fußläufiger Entfernung zu verschiedenen Annehmlichkeite…
$3,72M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Gemütliche freistehende Villen in Bodrum in einem sicheren Komplex Die freistehenden Villen …
$338,666
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villen mit Meer und Naturblick in Bodrum Türkei Die Villen mit 6 Schl…
$1,85M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$360,902
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$827,068
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Aztek Villen
$968,225
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Panoramameerblick-Villen mit Privatpools in Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, eine der ältesten Sied…
$1,77M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Einzigartige freistehende Villen mit Meerblick und modernen Wohnräumen Moderne Villen zum Ve…
$2,96M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Marmaris, Türkei
Villa 4 zimmer
Marmaris, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$20,35M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa mit großem Garten und privatem Pool, nur wenige Minuten vom Strand und Yachthafen entf…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit Steinverkleidung in Bodrum Kadıkalesi in einer ruhigen Umgebung Die …
$565,645
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Naturblick Häuser in Bodrum Torba An der westlichen Küste der Türkei gelegen, hat …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Freistehende Steinverkleidete Villen mit Meerblick in Bodrum Die Villen zum Verkauf in Bodru…
$1,65M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$670,908
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Golden Age Yalikavak
$1,36M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 335 m²
Villen in einer Anlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten in Yalıkavak, Bodrum Die Villen befi…
$2,85M
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 625 m²
Project is waiting for you next to the harbor of Yalykavak in the last bay of Yalikavak, in …
$2,99M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte gut ausgestattete Villen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist wegen seiner weltberühmte…
$805,074
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Freistehende Villen mit Privaten Pools in Bodrum Muğla Die freistehenden Villen befinden sic…
$776,171
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Villa mit privatem Pool in Ovacik, Fethiye Fethiye ist bekannt für seine Lage zwis…
$1,08M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Freistehende Villen mit Meerblick und privaten Pools in Bodrum Yalıkavak Diese eleganten Vil…
$1,80M
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Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garage
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mit Terrasse
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