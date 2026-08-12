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Villen in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
131
Alanya
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Muratpasa
133
Serik
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751 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa mit eigenem Swimmingpool in einer geschützten Anlage mit MeerblickKargyjak District - …
$346,725
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
$25,58M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 150 m²
$219,066
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1,, 155m2, 285.000 €In der ruhigen und malerischen Umgebung von K…
$327,945
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entf…
$496,883
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Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 2+1Floor: 1, 150m2, 318.000 €Entdecken Sie den Inbegriff des Luxuslebens in…
$365,918
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Moderne Villen in Alanya
$1,48M
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Villa 5 zimmer in Oba, Türkei
Villa 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
4 separate Villen mit privatem PoolGeeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft…
$628,564
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 220m2, 245.000 €Tauchen Sie ein in das Wunder des Luxuslebens …
$281,918
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges Villa-Format 5+1 ist die perfekte Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Funk…
$699,000
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Villa in Alanya, Türkei
Villa
Alanya, Türkei
$1,60M
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Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 326 m²
Moderne Premium-Villen in einem der beliebtesten Gegenden von Antalya - eine Kombination aus…
$1,45M
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 434 m²
Villas mit Meerblick
$2,20M
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Etagenzahl 3
Villen mit 5 Schlafzimmern, privaten Pools und Aufzügen in Güzelbağ, Antalya Diese Villen be…
$1,44M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 4+2Floor: 1, 170m2, 285.000 €In der malerischen Nachbarschaft von Kargıcak,…
$327,945
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Sun Villas
$2,84M
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Villa 7 zimmer in Kestel, Türkei
Villa 7 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 4
PreislisteVilla, 5+2Floor: 1,, 280m2, 525.000 €Willkommen zu einer außergewöhnlichen Gelegen…
$604,109
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1,, 200m2, 290.000 € Steigen Sie in eine Welt von Eleganz und Ruh…
$333,698
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

mit Garage
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