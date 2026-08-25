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Villen in Bursa, Türkei

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Nilufer
5
Mudanya
3
12 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zu verkaufen in Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, einer…
$499 656
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Villa 7 zimmer in Gullu Sokak, Türkei
Villa 7 zimmer
Gullu Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Stockwerk 2/2
$97,43M
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Villa 3 zimmer in 541 Nolu Sokak, Türkei
Villa 3 zimmer
541 Nolu Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$15,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Elegante Duplex-Villen mit Pool zum Verkauf in Nilüfer, Bursa Diese Villen befinden sich im …
$1,04M
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Villa 7 zimmer in , Türkei
Villa 7 zimmer
, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
$52,32M
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Villa in Yeniyol Caddesi, Türkei
Villa
Yeniyol Caddesi, Türkei
Fläche 112 m²
$51,83M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$790 703
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Villa 6 zimmer in İnegöl, Türkei
Villa 6 zimmer
İnegöl, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Innenpool und Aufzug in Bursa İnegöl zu verkaufen İn…
$1,35M
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 1/2
Mit intelligentem Haussystem ausgestattete freistehende Doppelhaushälften in Nilüfer Demirci…
$499 656
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$749 484
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Naturblick in Nilüfer Bursa Gümüştepe, wo sich die Villenprojekte bef…
$624 570
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Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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