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Villen in Basaksehir, Türkei

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16 immobilienobjekte total found
Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 635 m²
Arttrum Villas
$675 844
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Goldene Jahreszeit
$645 000
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Villa 6 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Investitionsfreundliche Villen im Rahmen eines Projekts in Başakşehir, Istanbul Das Villenpr…
$1,16M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 461 m²
Goldene Jahreszeit
$1,60M
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
In den Warenkorb
$658 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Vanesa BecaKhior
$663 057
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
In den Warenkorb
$748 000
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Villa 7 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 7 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 635 m²
Schlüsselfertige 5-Schlafzimmer-Einzelfamilienhäuser in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist g…
$1,46M
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 294 m²
In den Warenkorb
$902 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Goldene Jahreszeit
$500 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
In den Warenkorb
$935 000
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Villa 5 zimmer in , Türkei
Villa 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 57 000 m²
Etagenzahl 2
Warum dieses Projekt wählen?Für Investoren:* Hochwertiger Luxus in Bahcesehirs wachsendem Ma…
$820 000
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Villa 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Basaksehir, auf einer Fläche von 48.000 m2, ist ein m…
$496 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
$542 000
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Villa 9 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 9 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen. Vierstöckige Villa mit acht Schlafzimmern …
$1,40M
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