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Villen am See in Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$20,85M
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Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Immobilienangaben in Türkei

mit Garage
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