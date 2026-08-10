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Wohnungen in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
647
1 471 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präse…
$600,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 96 m2 gebaut.…
$947,791
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Elviria. 3 Bett · 2 Bad · 132 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$575,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präsentiert …
$514,309
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 2 Bad · 76 m2 gebaut. Präsentiert von…
$593,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Guadalmina Alta. 2 Bett · 2 Bad · 234 m2 gebaut. Präsentiert…
$802,230
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 3 Bad · 270 m2 gebaut. Präsentiert…
$1,90M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Elviria. 2 Bett · 2 Bad · 116 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$634,557
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Campana. 3 Bett · 2 Bad · 96 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$541,974
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 3 Bad · 397 m2 gebaut…
$2,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Guadalmina Alta. 2 Bett · 2 Bad · 85 m2 gebaut. Präsentiert …
$556,367
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Reserva de Marbella. 2 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsent…
$414,389
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Elviria. 3 Bett · 3 Bad · 137 m2 gebaut. Präsen…
$473,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 113 m2 gebaut. Präsentiert…
$686,801
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Elviria. 3 Bett · 2 Bad · 106 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$461,144
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 1 Bad · 77 m2 gebaut. Präse…
$271,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 2 Bett · 2 Bad · 111 m2 gebaut. Präs…
$536,208
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 104 m2 gebaut.…
$865,716
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
4-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Los Monteros. 4 Bett · 3 Bad · 186 m2 gebaut. Pr…
$3,62M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 154 m2 gebaut. Präsentiert…
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Elviria. 3 Bett · 3 Bad · 177 m2 gebaut. Präsen…
$1,26M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 129 m2 gebaut. Präs…
$687,726
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altos de los Monteros. 3 Bett · 2 Bad · 133 m2 gebaut. Präse…
$593,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Monteros. 2 Bett · 2 Bad · 140 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$2,60M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 3 Bad · 93 m2 gebaut. …
$725,712
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Wohnung 5 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 361 m²
Penthouse mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 5 Bett · 4 Bad · 361 m2 gebaut…
$3,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Los Monteros. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Prä…
$1,60M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 2 Bett · 3 Bad · 156 m2…
$1,36M
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Eigenschaftstypen in Marbella

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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