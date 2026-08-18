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Wohnungen in Javea, Spanien

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penthäuser
23
2 Zimmer
64
3 Zimmer
99
4 Zimmer
6
170 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Komplett renovierte Wohnung im modernen Stil im Erdgeschoss mit einem Aufzug im Stadtgebiet …
$429,829
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$482,564
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$591,791
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einem privilegierten Teil von Javea, zwischen de…
$542,090
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Entdecken Sie eine exklusive Wohnanlage in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten G…
$904,776
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Ihr neues Zuhause wenige Minuten vom Strand besteht aus 4 Phasen, die ersten sind bereits im…
$649,484
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Erleben Sie den mediterranen Lebensstil in Ihrem neuen Zuhause in Javea. Zu verkaufen ist e…
$641,492
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude in einer der begehrtesten und beliebtesten Gegend…
$971,662
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$507,415
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$406,379
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$514,350
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Wohnung 4 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$1,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Boutique neue Gebäude in Javea, in der Nähe des Strandes und des StadtzentrumsExklusives Leb…
$573,125
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Machen Sie Ihren mediterranen Traum bei Azure wahr: Strand, Design und Exklusivität in der N…
$417,259
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegierten Gegenden von Javea, wo …
$560,583
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in Jávea Dieser Standort in Jávea liegt in…
$558,082
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einem bevorzugten Bereich gelegen, bieten Ihre zukünftigen Ferienwohnungen am Meer eine s…
$431,707
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegiertesten Gegenden Javas, in d…
$398,766
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegierten Gegenden von Javea, wo …
$433,441
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$533,999
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$518,973
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in Jávea Dieser Standort in Jávea liegt in…
$448,479
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$549,025
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einem privilegierten Teil von Javea, zwischen de…
$516,084
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Entdecken Sie eine exklusive Promotion für den Verkauf neuer Immobilien in einer der renommi…
$734,438
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einem privilegierten Teil von Javea, zwischen de…
$429,395
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Die Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend am Meer und bietet eine umfangre…
$437,486
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegiertesten Gegenden von Javea, …
$398,766
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Java, zwischen d…
$439,220
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
In einer privilegierten Gegend am Meer gelegen, bietet Ihr zukünftiges Zuhause eine umfangre…
$425,350
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