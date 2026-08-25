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Wohnungen in Extremadura, Spanien

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Badajoz
85
85 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$250 550
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581 426
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$342 681
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
A great penthouse on Estepon's beach. Unrivaled location, surrounded by all kinds of serv…
$341 696
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Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOS ALTOSNew Build modern apartments and penthouses with an…
$303 904
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137 763
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TekceTekce
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412 205
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
NEW BUILD SEAFRONT RESIDENTIAL COMPLEX IN VILLAYOJOSANew Build seafront private urbanization…
$708 019
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$430 258
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Nein. 28. 3. ATTIC PLANT. Wunderschöne Wohnung im Neubau Das Hotel liegt im Zentrum der Stad…
$758 215
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
MODERN TOWNHOUSE WITH GARDEN AND SOLARIUM Private urbanization of townhouses, with an area …
$469 713
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN LOS ALCAZARESModern New Build semi-detached villas with 3 …
$435 595
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
2 BEDROOM BUNGALOWS IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL IN GRAN ALACANT! Discover this exclusive resid…
$288 803
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482 714
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550 473
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178 984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260 722
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN PEDRO DEL PINATARNew Build residential complex of bungalows in Sa…
$304 884
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Helles Penthouse mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer und die Berge, gelegen auf d…
$1,16M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288 392
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
NEW BUILD TOWNHOUSES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Build development of 11 townhouses in Santi…
$441 151
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Nr. 3 NIEDRIGE PFLANZE .Wunderschöne Wohnung im Neubau Im Zentrum der Stadt Estepona gelegen…
$216 950
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Flat in the centre of Calpe and recently refurbished very close to the beach. We present thi…
$127 983
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Studio in Helechosa de los Montes, Spanien
Studio
Helechosa de los Montes, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184 408
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN CALPE Luxury New Build residential complex in Calpe. Complex build…
$615 749
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
FLOOR FOR SALE. Recovered kitchen and bathroom. Very good condition in general. It is very …
$157 289
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487 975
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269 513
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258 062
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Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Eingezäuntes Wohnhaus mit 40 Häusern in der Nähe des Golfplatzes Villamartin.Es besteht aus …
$301 798
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Eigenschaftstypen in Extremadura

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2 Zimmer
3 Zimmer
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