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Wohnungen in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
3 205 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Entdecken Sie die Möglichkeit, ein neues Zuhause in einer privilegierten Bucht mit türkisfar…
$426,576
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Wohnung 1 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Der Vorbestellungszeitraum ist offen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die besten Wohnungen zu ex…
$953,456
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Wohnung 3 zimmer in Relleu, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Relleu, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Willkommen in unserem exklusiven Apartment, in dem sich Eleganz mit der Natur verbindet. Ent…
$290,533
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Relleu, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Relleu, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Willkommen in unserem exklusiven Apartment, in dem Eleganz mit Natur kombiniert wird. Entdec…
$190,230
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Wohnung 1 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Entdecken Sie die Gelegenheit, die ersten Besitzer Ihres Hauses in einer privilegierten Buch…
$328,579
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Luxe nieuwbouwwoningen en herenhuizen in het Sierra Cortina Resort Ontdek een exclu…
$333,446
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Wir präsentieren eine moderne Wohnanlage von 18 touristischen Apartments, in einer der belie…
$221,160
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Relleu, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Relleu, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 249 m²
Wooncomplex in Relleu met gemeenschappelijk zwembad en vrij uitzicht Dit is een com…
$340,108
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Wohnung 2 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
An der Küste von Benidorm erscheint ein neues architektonisches Symbol – ein eleganter moder…
$948,946
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
An der Küste von Benidorm entsteht ein neues architektonisches Symbol: ein eleganter und hoc…
$707,375
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Wohnung 2 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
An der Küste von Benidorm erscheint ein neues architektonisches Symbol – ein eleganter, hoch…
$831,051
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Wohnung am Strand in Altea. Von jedem Zimmer dieser außergewöhnlichen Wohnung auf der Vorde…
$448,896
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Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Joyosa, bietet eine exklusive Wo…
$736,734
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
$241,674
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Ein exklusives Projekt, das sich durch seine innovative und elegante Architektur auszeichnet…
$495,272
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
TM Tower befindet sich in Benidorm, nur 150 Meter vom Strand von Poniente entfernt, dem Urla…
$1,47M
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Wohnung 2 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der privilegierten Gegenden der Costa Bl…
$392,986
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Finestrat gelegen, bietet diese Wohnanlage eine …
$512,637
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Hoyosa, wird ein außergewöhnlich…
$745,518
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Het gebouw krijgt een sauna, spa, lobby, fitnessruimte, yoga- en pilatesruimte, coworking-ru…
$1,27M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
TM Tower befindet sich in Benidorm, nur 150 Meter vom Strand von Poniente entfernt, dem Urla…
$838,807
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
An der Küste von Benidorm erscheint ein neues ikonisches Projekt. Es ist ein eleganter und m…
$1,04M
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Wohnung 2 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
An der Küste von Benidorm entsteht ein neues architektonisches Wahrzeichen: ein eleganter, a…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 297 m²
Die erste Linie des Strandes in Benidorm und mit einem privaten Pool!!!Das Hotel liegt auf d…
$1,89M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
TM Tower befindet sich in Benidorm, nur 150 Meter vom Strand von Poniente entfernt, dem Urla…
$1,01M
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Entdecken Sie Riviera 1 - ein exklusives Projekt von 18 touristischen Apartments in einer de…
$183,259
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
An der Küste von Benidorm entsteht ein neues architektonisches Symbol: ein eleganter, avantg…
$1,34M
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
An der Küste von Benidorm entsteht ein neues architektonisches Symbol: ein eleganter, hochmo…
$655,363
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
An der Küste von Benidorm entsteht ein neues architektonisches Wahrzeichen: ein eleganter, m…
$683,103
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Entdecken Sie die Riviera 1, ein exklusives Projekt mit 18 touristischen Apartments in einer…
$197,476
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Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
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