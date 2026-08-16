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Wohnungen in La Nucia, Spanien

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penthäuser
31
2 Zimmer
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3 Zimmer
64
4 Zimmer
4
179 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Fitnessraum und Social Club in e…
$436,950
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort dieser neuen Unterkünfte in einer privilegierten G…
$403,837
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$404,429
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$363,512
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$542,668
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Perfektion im modernen Design, eine Kombination aus exquisiten Oberflächen und Luxus-Service…
$476,207
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Wohnung 4 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 169 m²
Neue Wohnanlage in La NusiaNeue Wohnanlage von unabhängigen und Doppelwohnungen mit einem ge…
$549,115
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$580,117
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Nucía Alicante Diese Wohnungen be…
$520,389
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Nieuwbouwwoningen in La Nucía – Modern wonen in Ciudad del Deporte, vlakbij Benidorm …
$550,348
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Entdecken Sie Ruhe und Komfort in der Wohnanlage La Nucía Pines, in der malerischen Stadt La…
$367,124
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$379,810
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
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Fläche 76 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit wooncomplex een selectie van 52 woningen…
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
Wir präsentieren neue Wohnungen in der Stadt Altea, in einem neuen Wohnkomplex vom Entwickle…
$468,741
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort dieser neuen Immobilien in einer privilegierten Ge…
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Dit residentiële complex, gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt een verscheidenhei…
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woon…
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
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Fläche 193 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 172 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woon…
$509,110
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt deze residentie een selectie van 52 woningen…
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort, den diese neuen Unterkünfte in einer privilegiert…
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Dieses gemütliche, halbduplexe Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Urbanisation, vertei…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Leb in einer einzigartigen naturnahen Umgebung in diesen exklusiven Wohnungen und Penthouse …
$458,831
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Exzellenz in Avantgarde-Design, ergänzt durch exquisite Oberflächen und Luxus-Services, defi…
$506,259
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort dieser neuen Unterkünfte in einer privilegierten G…
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