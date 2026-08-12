Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Alicante
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Alicante, Spanien

;
Torrevieja
2393
Benidorm
1362
Alicante
452
la Marina Baixa
3198
Zeig mehr
11 368 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung im dritten Stock mit Terrasse und moderner Renovierung in einem neuen Gebäude mit Au…
$300,058
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$434,969
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las L…
$397,191
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
Code 20260721155246Das Touristenapartment Nr. 4 mit zwei separaten Schlafzimmern und Meerbli…
$233,887
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,053
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$260,077
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$213,841
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Luxus-Apartments in Alicante, Calpe, repräsentieren die Essenz von Eleganz und Komfort, mit …
$772,565
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728162247Drei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des NŌA Villajoyosa Komplex im Bau. …
$402,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Wir präsentieren dieses charmante renovierte Studio, nur 500 Meter vom schönen Strand von Ku…
$103,751
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Dieses exklusive Wohnangebot befindet sich in Benijofar, einem der schönsten Orte an der Cos…
$329,299
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
$260,044
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie eine exklusive Immobilienaktion, bei der jeder Tag mit Sonnenschein und einer …
$461,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260721153134Zu verkaufen Touristenwohnung Nr. 13 mit privatem Schlafzimmer im Vier-St…
$176,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$328,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$391,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$356,492
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
In der pulsierenden Stadt Alicante (Alacant) gelegen, bieten diese exklusiven Lofts eine ein…
$334,294
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung
Guardamar del Segura, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Lebe im Herzen von Guardamar del Segura (Alicante), in einer der begehrtesten Gegenden der G…
$174,842
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/5
Code 20260728102749Zu verkaufen Typ B Wohnung von 72,99 m2 im ersten Stock von NŌA Villajoyo…
$347,538
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Moderne Unterkunft, die Komfort, Funktionalität und eine großartige Lage nur wenige Minuten …
$323,139
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horada, einem der attraktivsten Orte…
$363,416
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$206,906
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
Code 20260721154807Geräumige Touristenwohnung Nr. 2 mit eigenem Schlafzimmer, großer Terrass…
$218,458
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio an der Avenue Abaneras, in einer der beliebtesten G…
$106,174
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728093743Geräumiger Typ Eine Wohnung befindet sich im vierten Stock des NŌA Villaj…
$430,065
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Eigenschaftstypen in Alicante

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen