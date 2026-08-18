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Wohnungen in Balearische Inseln, Spanien

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Santa Ponsa
23
Palma de Mallorca
15
Andratx
4
86 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Talaies de Canyamel by TM befindet sich in Canyamel (Capdepera), nur 150 Meter von den Platg…
$504,899
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Wohnung in Menorca, Spanien
Wohnung
Menorca, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie den Charme des Küstenlebens mit unseren modernen Zwei- und Dreizimmerwohnungen…
$286,034
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Studio 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Studio 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Oliu ist ein Wohnprojekt im Herzen von Capdepera, eine charmante mallorquinische Stadt im No…
$661,569
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 10
Ferienwohnungen in Balearen
$697,660
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Wohnung 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,15M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palma de Mallorca, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Penthouse-Apartment mit drei Zimme…
$1,36M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Oliu ist ein Wohnprojekt im Herzen von Capdepera, eine charmante mallorquinische Stadt im No…
$536,208
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 2
Ferienwohnungen in Balearen
$1,15M
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Penthouse in Palma de Mallorca, Spanien
Penthouse
Palma de Mallorca, Spanien
Fläche 280 m²
Penthouse in Balearen
$3,84M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Stockwerk 14
Ferienwohnungen in Balearen
$990,002
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$697,660
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Balearische Inseln, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Balearische Inseln, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Dreizimmer-Maisonette-Wohnung, …
$713,581
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Balearische Inseln, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Balearische Inseln, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine geräumige Erdgeschosswohnung mit drei Zimmer…
$793,502
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Wohnung 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,15M
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Studio 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Studio 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Oliu ist ein Wohnprojekt im Herzen von Capdepera, eine charmante mallorquinische Stadt im No…
$535,008
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$1,04M
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Penthouse in Palma de Mallorca, Spanien
Penthouse
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Penthouse in Balearen
$1,65M
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Penthouse in Palma de Mallorca, Spanien
Penthouse
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Penthouse in Balearen
$2,56M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,15M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$873,531
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cala Fornells, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cala Fornells, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$693,002
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Talaies de Canyamel by TM befindet sich in Canyamel (Capdepera), nur 150 Meter von den Platg…
$581,329
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Wohnung 2 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$799,037
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Penthouse in Capdepera, Spanien
Penthouse
Capdepera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Talaies de Canyamel by TM befindet sich in Canyamel (Capdepera), nur 150 Meter von den Platg…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bendinat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bendinat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$1,28M
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Penthouse in Port dAndratx, Spanien
Penthouse
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Penthouse in Balearen
$2,74M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$1,22M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Elm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Elm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Eclipse ist eine exklusive Entwicklung von 20 Wohnungen in San Telmo, einem Dorf mit viel Ge…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
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ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,13M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Balearische Inseln, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Balearische Inseln, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Für alle, die nach überdurchschnittlichem Wohnen in einer der schönsten …
$666,770
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