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Wohnungen in Madrid, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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197 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 142 m²
Diese 142 m2 große Wohnung befindet sich im achten Stock eines repräsentativen Gebäudes auf …
$1,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Dieses Haus in einem der renommiertesten Gegenden von Madrid ist die perfekte Kombination au…
$972 924
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Wohnung im zweiten Stock in einem Gebäude gebaut 1928 mit Aufzug und Concierge.Die Wohnung i…
$791 525
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Wohnung von 50 m2 in der Nähe von Casteljan, Madrid.Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.Di…
$810 176
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Dieses Apartment befindet sich auf der Alcalde Sainz de Baranda im Stadtteil Retiro von Ibiz…
$1,36M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Dieses nach Süden ausgerichtete Penthouse verfügt über außergewöhnliches natürliches Licht d…
$1,06M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Diese helle Wohnung mit nach Osten gerichteten Fenstern befindet sich im fünften Stock eines…
$1,28M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Diese Eigenschaft, die erste in unserer exklusiven Sammlung, verkörpert den einzigartigen Ch…
$3,85M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Eleganz und Licht im Herzen von MadridIn einer der privilegierten Gegenden im Zentrum von Ma…
$1,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Dieses Apartment befindet sich in der Alcantara Street im Stadtteil Liszt von Madrid, im Vie…
$1,74M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 379 m²
Unterkunft mit Kapitalreform in einem Gebäude, das früher ein Palast in Serrano. Dieses neu …
$5,81M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Das Hotel liegt in Nunes de Balboa, 57, Recoletos – Salamanca, Madrid.Die Fläche der Wohnung…
$2,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Wohnung im ersten Stock in der Gegend von Arapiles Chambury, Madrid.Fläche von 60 m2 (Kadast…
$639 981
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 285 m²
Diese außergewöhnliche Residenz befindet sich in einem der renommiertesten Wohngegenden von …
$1,97M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
Wohnung von 142 qm, befindet sich in der Liszt Bereich im Madrider Viertel Salamanca.Diese r…
$2,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Dieses Penthouse mit einer Fläche von ca. 118 m2 ist komplett renoviert und mit modernen Möb…
$1,16M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Ein-Zimmer-Wohnung mit einem Badezimmer befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes, das 19…
$686 610
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Diese Wohnung im Außenbereich befindet sich im Herzen von Prosperidad und bietet die perfekt…
$645 486
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Diese cadastral Wohnung von 161 m2 befindet sich im zweiten Stock eines Gebäudes, das 1966 m…
$2,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Wohnung im 4. Stock in einem Gebäude gebaut 1928 mit Aufzug und Concierge, in der Gegend von…
$756 553
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Diese Eigenschaft von 84 m2 (nach dem Cadtre) befindet sich in einem klassischen Gebäude in …
$1,07M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Dieses möblierte Apartment befindet sich im zweiten Stock eines klassischen Gebäudes, das in…
$1,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Diese Innenwohnung von 134 m2 befindet sich im vierten Stock eines Gebäudes, das 1950 gebaut…
$1,85M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Im Herzen von Chambury, einer der charakteristischsten und traditionellen Viertel von Madrid…
$1,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Renovierte Wohnung von 50 m2 in der Gegend von List in Madrid.Erster Stock, ein 1927 gebaute…
$734 404
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Diese neu renovierte Wohnung befindet sich in der renommierten Gegend von Lista, in der beli…
$1,42M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 235 m²
Diese Residenz befindet sich im zweiten Stock eines 1957 erbauten Gebäudes im Stadtteil Sala…
$3,97M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Im Erdgeschoss eines gut gepflegten 1983 Haus mit Aufzug und Concierge-Service, bietet diese…
$1,41M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Wunderschöne Wohnung in der exklusiven Gegend von Salamanca (Madrid). Das im fünften Stock g…
$929 529
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Komplett renovierte und möblierte Wohnung mit einer Fläche von ca. 173 m2, unterteilt in 3 S…
$1,63M
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Immobilienangaben in Madrid, Spanien

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