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Wohnungen in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

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Madrid
197
Alcobendas
7
207 immobilienobjekte total found
Wohnung in Aranjuez, Spanien
Wohnung
Aranjuez, Spanien
$260,044
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Diese Wohnung im Außenbereich befindet sich im Herzen von Prosperidad und bietet die perfekt…
$645,486
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
This elegant corner townhouse in El Soto de la Moralejar is located in a private residential…
$1,50M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Diese Eigenschaft, die erste in unserer exklusiven Sammlung, verkörpert den einzigartigen Ch…
$3,85M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 411 m²
This stunning 411m² townhouse spans three levels and perfectly combines timeless design, hig…
$1,85M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
This 134 m2 interior apartment is located on the fourth floor of a building dating from 1950…
$1,85M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Im Herzen von Chambury, einer der charakteristischsten und traditionellen Viertel von Madrid…
$1,00M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
This magnificent duplex, located on the third floor of a modern and elegant building in one …
$1,68M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Apartment on the 4th floor in a building built in 1928 with elevator and concierge, located …
$756,553
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 142 m²
Diese 142 m2 große Wohnung befindet sich im achten Stock eines repräsentativen Gebäudes auf …
$1,47M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
This furnished apartment is located on the second floor of a classic 1950s building with ele…
$1,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Ground floor apartment in the Arapiles area of Chamberi, Madrid. Area 60 m² (cadastral …
$639,981
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Renovated apartment of 50 m² in the Lista area of Madrid. Ground floor, building built …
$734,404
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Dieses Haus in einem der renommiertesten Gegenden von Madrid ist die perfekte Kombination au…
$972,924
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 235 m²
This residence is located on the second floor of a building built in 1957, built in the Sala…
$3,97M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Located on the ground floor of a well-maintained 1983 building with a lift and concierge ser…
$1,41M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Diese neu renovierte Wohnung befindet sich in der renommierten Gegend von Lista, in der beli…
$1,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 217 m²
This impressive ground floor apartment is located in a private residential complex in La Mor…
$1,56M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Located at: Nunez de Balboa, 57, Recoletos-Salamanca district, Madrid. Apartment area: is…
$2,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Apartment on the second floor in a building built in 1928 with an elevator and concierge. …
$791,525
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
This stunning corner townhouse in El Soto de la Moraleja is an ideal home for families. It i…
$1,45M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Diese helle Wohnung mit nach Osten gerichteten Fenstern befindet sich im fünften Stock eines…
$1,28M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
This apartment, located on Calle Alcalde Sainz de Baranda in the Retirona district of Ibiza,…
$1,36M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Diese Eigenschaft von 84 m2 (nach dem Cadtre) befindet sich in einem klassischen Gebäude in …
$1,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Eleganz und Licht im Herzen von MadridIn einer der privilegierten Gegenden im Zentrum von Ma…
$1,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
This cadastral apartment of 161 m2 is located on the second floor of a building built in 196…
$2,39M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
Apartment of 142 sq.m., located in the List area of ​​Madrid's Salamanca quarter. Located…
$2,07M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
This townhouse with an area of 250 m² with the possibility of expansion is located in a conv…
$1,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Dieses Penthouse mit einer Fläche von ca. 118 m2 ist komplett renoviert und mit modernen Möb…
$1,16M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
This apartment is located on Calle Alcantara, in the Lista district of Madrid, in the Salama…
$1,74M
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Eigenschaftstypen in Autonome Gemeinschaft Madrid

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