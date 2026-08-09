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Wohnungen in Pilar de la Horadada, Spanien

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penthäuser
81
1 Zimmer
11
2 Zimmer
297
3 Zimmer
379
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702 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$391,539
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$506,227
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$500,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Neue Wohnanlage in Pilar de la OradaNeue Wohnanlage mit Wohnungen und Penthouses mit außerge…
$290,012
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exklusive Wohnanlage von Neubauten in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Nur …
$335,514
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Schlafzimmer-Wohnungen und Duplexwohnungen im mediterranen Stil in Pilar de la Horadada In…
$330,402
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Exklusiver Neubaukomplex in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, SpanienModerne Häuser in der…
$353,551
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
3-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand in El Mojón zu verkaufen Diese ruhige Küstengegend in El …
$397,414
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exklusive Wohnanlage in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Das Hotel liegt nu…
$352,580
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
In Pilar de la Horadada, einem der begehrtesten Gebiete im Süden der Costa Blanca, präsentie…
$333,352
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Ein Wohnprojekt mit drei unterschiedlichen Gehäusetypen, die an die Bedürfnisse verschiedene…
$354,021
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxury Tourist Apartments Nur 150m vom Strand Las Higuericas entfernt – Torre de la Horadada…
$463,040
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Wohnung 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Apartments wie Bungalows mit Pool. In Alicante, in Pilar de la Horadade, bietet dieses Apart…
$426,645
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA Nieuwbouw wooncomplex met appartementen en pe…
$340,495
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neubau Bungalows mit Gemeinschaftspool in Pilar de la Horadada – Costa Blanca Süd Moderne R…
$337,210
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit exclusieve residentiële comp…
$495,733
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Neue Wohnanlage in Pilar de la Oradada auf dem GolfplatzDer neue Wohnkomplex ist der perfekt…
$393,042
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de La Ordada, einem der begehrtesten Orte …
$341,203
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Exklusive neue Wohnanlage in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Nur 2 km vom …
$409,466
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in der renommierten Gegend von Mil Palmeras (Alic…
$369,759
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
Wir präsentieren einen geräumigen hellen Bungalow im unteren Stock in Torre de la Horadada. …
$387,963
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Dieses exklusive Wohnprojekt in Pilar de la Horadada bietet die perfekte Kombination aus Kom…
$580,018
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen und Bungalows zum Verkauf in Pilar de la Horadada, in der Nähe des StrandesEx…
$360,854
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Exclusieve promotie van 24 toeristische appartementen op 200 m van de zee – La Torre/Urbaniz…
$727,458
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/5
Wir präsentieren eine geräumige helle Wohnung im unteren Stock in Pilar de la Horadada. Die …
$328,801
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Gemeinde Pilar de la Horadada, bietet eine …
$456,527
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Entdecken Sie dieses herausragende Wohnprojekt in der renommierten Gegend von Alicante, in d…
$385,687
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Neue mediterrane Apartments nur 140 m vom Strand entfernt in Torre de la Horadada Exklusive…
$281,308
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