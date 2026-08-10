Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Los Alcazares
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Los Alcazares, Spanien

;
penthäuser
90
1 Zimmer
7
2 Zimmer
261
3 Zimmer
270
540 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares Invest…
$129,444
Eine Anfrage stellen
Penthouse 1 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Los Alcazares, nur 200 Meter vom Menormeer entfe…
$165,285
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares Invest…
$165,272
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$341,551
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares …
$188,387
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares …
$129,444
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Jedes Haus spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe z…
$389,981
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Entdecken Sie ein neues Wohnimmobilienprojekt für diejenigen, die Qualität, Komfort und priv…
$381,428
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese Wohnanlage eine einzigartige Gel…
$129,151
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Los Alcazares, nur 200 Meter vom Menormeer entfe…
$188,402
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Jedes Haus spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe z…
$482,449
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares …
$165,272
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Los Alcazares, nur 200 Meter vom Menormeer entfe…
$129,454
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese Wohnanlage eine einzigartige Gel…
$187,961
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$462,221
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares Invest…
$188,387
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$482,449
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouw resortappartementen bij La Serena Golf-Los Alcazares vlakbij het strand Modern wo…
$429,008
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Exklusiver Wohnkomplex auf der ersten Linie des Golfplatzes La Serena in Los Alcazares, an d…
$345,597
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnkomplex für diejenigen, die nach Qualität, Komfort und privile…
$317,857
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Eine exklusive Wohnanlage neuer Gebäude für diejenigen, die Qualität, Komfort und privilegie…
$300,519
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
$457,081
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Jede Wohnung vermittelt das Wesen der Exklusivität: hohe Qualität, modernes Design und Liebe…
$335,079
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage 18 Immobili…
$366,697
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Moderne Wohnung im Stil in einem gated Komplex vom Entwickler in La Serena Golf, Los Alcázer…
$404,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 351 m²
Diese exklusiven Luxus-Neubau-Villen bieten einen privilegierten Lebensstil am Meer in der g…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie einen exklusiven neuen Wohnkomplex in einer privilegierten Lage: neben einem G…
$346,637
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwbouwappartementen en -villa’s direct aan de golfbaan in La Serena Golf, Los Alcázares …
$470,975
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Entdecken Sie exklusive Neuentwicklungen in der privilegierten Gegend von Los Alcazares an d…
$392,871
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$392,871
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen