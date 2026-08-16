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Wohnungen in Alicante, Spanien

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49
1 Zimmer
22
2 Zimmer
165
3 Zimmer
163
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462 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Genießen Sie ein pulsierendes Leben in Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tradit…
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$437,308
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Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Genießen Sie einen lebendigen Lebensstil in Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und T…
$365,580
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Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$341,285
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Genießen Sie ein pulsierendes Leben in Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tradit…
$438,465
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$534,488
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$387,561
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicant, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tra…
$526,274
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Genießen Sie ein pulsierendes Leben in Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tradit…
$421,112
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$432,102
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Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Genießen Sie den lebendigen Lebensstil von Alicante, einer Stadt voller Licht, Kultur und Tr…
$377,728
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
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Fläche 87 m²
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
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Zimmer 3
Schlafräume 3
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Schlafräume 3
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Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
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Anzahl der Badezimmer 2
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
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Fläche 117 m²
Im Herzen von San Blas Pau, Alicante, ist diese exklusive Wohnanlage. Seine privilegierte La…
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Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
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Anzahl der Badezimmer 1
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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