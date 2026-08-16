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Wohnungen in Rojales, Spanien

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penthäuser
12
2 Zimmer
73
3 Zimmer
58
4 Zimmer
7
143 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Gelegen in het charmante stadje Rojales, biedt dit wooncomplex een selectie van 18 bungalows…
$374,769
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Diese exklusive Kollektion von 19 Bungalows bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und St…
$376,227
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Diese exklusive Gemeinschaft befindet sich in der charmanten Ciudad Quesada und bietet insge…
$371,310
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Wohnanlage bestehend aus Wohnungen in zwei Höhen mit Aufzug: Erdgeschoss mit privatem Garten…
$396,102
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neue private Wohnanlage mit schönen Apartments im mediterranen Stil mit 2 Schlafzimmern. Per…
$349,400
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Wohnung in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
$375,789
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Die Wohnanlage in Rojales (Provinz Alicante) bietet elegante Apartments im Erdgeschoss mit g…
$419,571
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Wohnung 3 zimmer in Rojales, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Diese drei Schlafzimmer nach Süden ausgerichtete Wohnung im Erdgeschoss in Rojales mit Blick…
$184,877
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Ciudad Quesada und bietet eine Auswahl an 4…
$419,742
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Wohnung 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren Ihnen eine neue Wohnung auf der obersten Etage, in einer modernen Wohnanlag…
$376,805
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Wohnung 2 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Neue Wohngebäude in Rojales – modernes Design und mediterraner Komfort. Entdecken Sie einen…
$307,338
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Penthouse 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in der gemütlichen Stadt Alicante, Rojales. Dies…
$513,772
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Penthouse 2 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Neue Häuser in Rojales mit modernem Design und mediterranem Komfort. Entdecken Sie eine neue…
$330,455
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Gelegen in het charmante stadje Rojales, biedt dit wooncomplex een selectie van 18 bungalows…
$381,112
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Wohnung 3 zimmer in Rojales, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Wohnung in der Heroes of Africa Street in Rojales, die zune…
$144,480
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Wohnung 3 zimmer in Rojales, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Geräumige Wohnung zum Verkauf in der Heroes of Africa Street in Rojales, zunehmend von denen…
$129,454
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Ciudad Quesada und bietet eine Auswahl an 4…
$430,120
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in der gemütlichen Stadt Rojales. Dieser Wohnkom…
$497,012
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Wohnung 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Willkommen im exklusiven Apartmentkomplex in der bezaubernden Gegend von Alicante. Dieses Pr…
$371,025
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Wohnung 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Wir präsentieren Ihnen diese attraktive Wohnung. Im Jahr 2019 erbaut, verfügt es über einen …
$358,311
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Wohnung 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf im Erdgeschoss in einer geschlossenen Urbanisation von 100 km.m. mit z…
$346,637
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Ciudad Quesada bietet 14 Bungalows, die den Bedürfnissen von M…
$478,552
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Schöne Wohnanlage, die aus verschiedenen Wohntypen besteht: Wohnungen und Doppelhaushälften.…
$387,114
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Wohnung 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Entdecken Sie den mediterranen Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben. Willkommen in d…
$358,311
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Wohnung 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
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Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in der gemütlichen Stadt Alicante. Dieses Projek…
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Wohnung 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Raum in einer schönen Lage, die modernes Design mit hoc…
$395,298
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
In der charmanten Ciudad Quesada gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 28 Bungal…
$362,085
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Diese exklusive Kollektion von 19 Bungalows bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und St…
$380,535
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rojales, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Stadthäuser in RohalesNeue moderne Wohnhäuser und Villen in Rojales.Die Stadthäuser verfügen…
$436,074
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Diese exklusive Kollektion von 19 Bungalows bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und St…
$377,877
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