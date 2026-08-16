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Wohnungen in San Pedro del Pinatar, Spanien

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57
1 Zimmer
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2 Zimmer
189
3 Zimmer
139
404 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im charmanten San Pedro del Pinatar und bietet eine Auswahl v…
$372,348
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Wohnung 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
3-Schlafzimmer- Wohnungen am Meer für Komfort und Lifestyle in San Javier Nur 750 m vom Stra…
$328,359
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, biedt dit exclusieve wooncomplex een …
$265,106
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
In der charmanten Stadt Murcia, in San Pedro del Pinatar, bietet diese neue Wohnanlage ein e…
$491,233
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) in Strandnähe Modernes medi…
$333,579
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Diese neue Wohnanlage bietet eine exklusive Auswahl an 2-Zimmer-Wohnungen, die Komfort, Funk…
$320,631
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Moderne Wohnungen mit 1 oder 2 Schlafzimmern und Pool, ideal für die Vermietung an Touristen…
$244,906
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Diese neuen Gebäude sind mit einem Schwerpunkt auf Qualität, Komfort und Energieeffizienz mi…
$310,922
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Wohnung 1 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Entdecken Sie den exklusiven Verkauf von 44 Wohnungen in einem der begehrtesten Gegenden der…
$212,559
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Wir bieten eine Auswahl an neuen Wohnungen nur wenige Schritte vom Meer, gekennzeichnet durc…
$321,209
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Touristisch lizenzierte Neubauwohnungen in Strandnähe in Lo Pagan San Pedro del Pinatar …
$301,517
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, biedt dit exclusieve wooncomplex een …
$299,700
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwwoningen te koop op 200 m van het strand in Lo Pagan Moderne appartementen vlakbij…
$325,200
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Diese Unterkünfte verfügen über ein modernes Design und ein offenes Raumkonzept, darunter 1 …
$346,637
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Luxuriöse Strandapartments in San Pedro del Pinatar. Diese Apartments in San Pedro del Pinat…
$326,135
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
In der charmanten Stadt Murcia, San Pedro del Pinatar, bietet dieses neue Haus ein exklusive…
$936,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Diese exklusiven Bungalows in San Pedro del Pinatar bieten ein einzigartiges Wohnerlebnis. M…
$368,888
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Wohnung 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
3-Schlafzimmer- Wohnungen am Meer für Komfort und Lifestyle in San Javier Nur 750 m vom Stra…
$293,177
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit zwei Terrassen und Zugang zum Gemeinschaftspool, gelegen…
$301,444
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 1 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Diese neue Wohnanlage befindet sich in charmanter Murcia, in der Stadt San Pedro del Pinatar…
$312,077
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Luxuriöse Strandapartments in San Pedro del Pinatar. Diese Apartments in San Pedro del Pinat…
$384,373
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Neubauwohnungen nur 100 m vom Strand entfernt in Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Exklusive …
$1,13M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Gelegen in het charmante San Pedro del Pinatar, biedt dit residentiële complex een exclusiev…
$350,554
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Wohnung 1 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
In der charmanten Region Murcia, in San Pedro del Pinatar, bietet diese neue Wohnanlage eine…
$277,402
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude mit 44 Apartments in einer der begehrtesten Gegen…
$287,689
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/4
Attraktive Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse und Gemeinschaftspool auf der Dac…
$268,623
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
In der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 1…
$345,826
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Wohnung 1 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Gelegen in het charmante San Pedro del Pinatar, biedt dit residentiële complex een selectie …
$311,599
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Situated in the charming town of San Pedro del Pinatar, these townhouses offer a unique oppo…
$447,322
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in San Pedro del Pinatar mit Gemeinschaftspool San Pe…
$280,477
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