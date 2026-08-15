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Wohnungen in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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66 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$923,367
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Wohnung mit offenem Blick, Schwimmbad und Garage in einem Wohnkomplex - Llore de MarHelle Wo…
$325,236
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de MarEntdecken Sie unsere e…
$300,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lloret de Mar ist eine ruhige Gegend, ideal für einen Urla…
$117,443
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$594,440
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$571,349
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$507,866
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Helle Wohnung in Lloret de Mar - mit Meerblick.Fläche: 165 m2Lage: Lloret de Mar, GironaBesc…
$692,431
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,35M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Wohnung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Das Hotel liegt in einer ruhigen Lage mit Blick …
$451,840
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$669,459
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses gemütliche zweistöckige Penthouse in Fenals, einer der begehrt…
$325,615
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
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Wohnung 3 zimmer in Girona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$348,441
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$588,669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
$334,377
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,662
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$894,536
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Wohnung 1 Schlafzimmer in el Port de la Selva, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
el Port de la Selva, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Exklusive Wohnanlage in der prestigeträchtigen Gegend von La Cala de Mijas, neben dem Golfcl…
$630,710
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Penthouse 3 zimmer in Girona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$565,635
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$325,236
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$389,204
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Wohnung 1 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, einem Schlafzimmer mi…
$340,505
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Torre Valentina, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Torre Valentina, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnung mit Meerblick in Sant Antonio de Calonge, nur wenige Minuten vom Strand un…
$768,497
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Wohnung 5 zimmer in Begur, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Moderne Neubauwohnungen in der Nähe der Bucht Sa Riera in Begur Perfekt zwischen üppigen Pin…
$811,866
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$681,002
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$888,765
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Wohnung nach Renovierung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Gesamtfläche von 74 Quadratmete…
$278,833
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Girona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Girona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Dieses Apartment in der Innenstadt zeichnet sich durch seinen modernen Stil und eine hervorr…
$454,631
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Eigenschaftstypen in Girona

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Girona, Spanien

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